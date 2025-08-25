보험 큰손은 여성…60대선 약 18만원 더 내

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해빗팩토리 남녀 1만명씩 데이터 분석

20대부터 60대까지 여성이 보험료 더 내

여성이 남성보다 도 많은 보험료를 내는 것으로 나타났다. 남녀 간 보험료 격차는 젊은층보다는 고령층에서 더 컸다.

25일 해빗팩토리가 연령대별로 1만명씩 무작위 추출해 데이터를 분석한 결과 여성이 남성보다 내는 보험료가 더 많았다. 지난달 말 기준 피보험자가 본인인 보장성보험으로 알아본 수치다. 보장성보험은 상해, 입원, 사망 등 생명과 관련된 사고가 발생했을 때 보험금을 지급하는 상품이다.

60대 평균 보험료는 남성 30만7115원, 여성 48만4636원을 기록했다. 50대의 경우 남성과 여성이 각각 26만3905원, 40만8490원을 냈다. 40대에선 남성 20만5927원, 여성 27만4276원으로 집계됐다. 30대는 남성이 13만5553원, 여성이 15만6123원을 냈다. 20대는 남성 8만3014원, 여성 9만8902원이었다.

연령대가 높아질수록 남녀 보험료 격차는 크게 벌어졌다. 20대 여성이 더 내는 금액은 1만5888원이었지만 60대는 17만7521원으로 가장 큰 차이를 보였다.

실손의료보험을 제외하고 가입 상품을 살펴보면 남성은 모든 연령대 1~3위에 상해보험, 질병보험, 자동차보험, 운전자보험 중 3가지가 포함됐다. 2030세대는 자동차·운전자보험 비중이 컸고 5060세대는 질병·상해보험이 많았다.

여성의 경우 2030세대와 5060세대 모두 상해·질병보험 비중이 컸다.





해빗팩토리 관계자는 "남성의 보험 관심도가 상대적으로 낮은 편"이라며 "보험료는 오랜 기간 지출해야 하는 만큼 상품을 제대로 이해하고 보험에 관심을 가질 필요가 있다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

