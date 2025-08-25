[굿모닝 증시]한·미 정상회담 앞둔 코스피, 3200 안착 시도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난주 국내 증시 하락 마감

잭슨홀 연설 앞두고 경계감에 매물 출회 영향

이번주 엔비디아 실적 발표, 반도체주 주목

지난주 코스피와 코스닥 모두 큰 폭으로 하락 마감했다. 이번주 엔비디아 실적 발표와 한·미 정상회담, 한국은행의 금융통화위원회 등 굵직한 일정들이 예정돼 있어 국내 증시 반등이 주목된다.

코스피는 지난 한 주 동안 1.76% 하락해 3168.73을 기록했다. 코스닥 지수는 4.02% 후퇴해 782.51에서 거래를 마쳤다. 지난주 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 연설에 대한 경계감으로 차익 매물이 쏟아진 영향이다. 미국을 중심으로 인공지능(AI) 버블 우려가 나타난 점도 주가에 부정적으로 작용했다.

연합뉴스

AD

그러나 지난 22일(현지시간) 잭슨홀 연설에서 파월 의장은 예상보다 비둘기파적(통화완화 선호) 발언을 내놓으며 금리 인하 가능성을 시사했다. 고용시장의 하방 위험이 증가하고 있으며, 이같은 위험 균형의 변화가 정책 조정을 정당화할 수 있다고 발언하며 9월 금리 인하 가능성을 높였다.

아울러 파월 의장은 관세로 인한 인플레이션도 일회성 충격에 그칠 것이라고 평가하자 미국 증시는 곧바로 반응했다. 잭슨홀 경계심리로 주간 약 3% 가까이 조정을 받았던 미국 증시는 그 하락분을 대부분 주 후반 만회했다.

국내 증시가 미국 잭슨홀 연설 결과에 영향을 받을 것으로 전망되는 가운데 25일(현지시간) 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담에 이목이 쏠린다. 한미 정상회담에선 관세협상의 후속 논의로 마스가(MASGA) 프로젝트와 원자력발전, LNG프로젝트 등 산업협력 논의가 진행될 것으로 예상된다.

이에 더해 반도체, 의약품 등 개별 품목 관세율 협상이 의제로 등장할지가 또 다른 관전 포인트다. 지난주 한수원과 웨스팅하우스 간의 불공정 계약 논란이 발생했던 가운데 이번 회담에서 양국 정상간 원전 협력 논의 여부가 국내 주도주인 원전주의 단기 주가 향방을 좌우할 것으로 판단된다.

또 28일엔 엔비디아 실적발표가 주가 향방의 변수가 될 것으로 보인다. 앞서 오픈AI의 최고경영자(CEO) 샘 올트먼은 투자자들이 AI에 과도한 기대를 갖고 있다고 지적하며 최근 기술주 약세가 이어졌다. 여기에 MIT 연구진이 AI 투자 수익률에 의문을 제기하는 보고서를 발표하며 관련 종목들이 주춤했다. 엔비디아 실적은 AI 열풍의 지속 여부를 가늠할 중대 시험대가 될 전망이다.





AD

한지영 키움증권 연구원은 "잭슨홀 미팅이라는 미국 연방준비제도(Fed) 이벤트도 종료된 만큼 엔비디아 실적으로 시장의 무게중심이 이동할 전망"이라면서 "엔비디아 실적은 SK하이닉스, 삼성전자 등 국내 반도체주 전반에 걸쳐 영향력을 행사할 것이기에 주 후반에는 해당 기업 실적 이벤트가 증시 중심에 놓여 있을 것으로 예상된다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>