전쟁 속 독립 34주년 맞은 우크라…젤렌스키 "미래는 우리가 결정"

"굴욕적 타협 없어"

캐나다 군사·재정 지원 약속

교황·트럼프·시진핑 축전 보내

우크라이나가 러시아 침공 속에 맞은 독립 34주년 기념일에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 24일(현지시간) "우크라이나의 미래는 우리가 결정할 것"이라며 러시아와의 굴욕적 타협을 거부했다.

그는 "정의로운 평화가 필요하다"고 강조하며 우크라이나의 자주와 독립 의지를 재확인했다.

젤렌스키 대통령은 "우크라이나는 아직 완승하지 못했으되 분명히 패배하지도 않았다. 우크라이나는 독립을 지켜왔다"며 "우크라이나는 희생양이 아닌 투사"라고도 말했다.

그는 "우크라이나는 앞으로 누구도 감히 침공하지 못할 만큼 강력한 안전보장을 받음으로써 신뢰할 수 있고 지속 가능한 평화를 달성할 것"이라며 "강한 우크라이나, 평등한 우크라이나, 유럽인 우크라이나, 독립적인 우크라이나. 이것이 우리 자손에게 물려줘야 할 우리의 목표"라고 강조했다.

각국도 우크라이나의 독립기념일을 맞아 지지와 연대를 표했다. 키이우를 찾은 마크 카니 캐나다 총리는 지난 6월 약속한 20억캐나다달러(약 2조원) 지원금의 절반을 드론·장갑차·탄약 제공에 투입하겠다고 밝혔다. 또한 북대서양조약기구(NATO·나토)의 '우크라이나 우선 요구 목록(PURL)' 프로그램에도 비유럽 국가로는 처음 참여할 것이라고 설명했다. PURL은 나토 회원국들이 미국산 무기를 사서 우크라이나에 공급하는 조달 체계다.

미국에서는 도널드 트럼프 대통령의 특사 키스 켈로그가 기념식에 참석해 젤렌스키 대통령으로부터 공로 훈장을 받았으며, 율리야 스비리덴코 우크라이나 총리와도 만나 미국·우크라이나 광물 협정과 안전 보장 방안을 논의했다.

폴 욘손 스웨덴 국방부 장관은 군 장비 공동 생산에 합의했고, 노르웨이는 독일과 협력해 패트리엇 방공시스템 지원에 70억크로네(약 9600억원)를 투입하겠다고 밝혔다.





젤렌스키 대통령은 교황 레오 14세, 찰스 3세 영국 국왕, 트럼프 대통령 등 각국 정상들이 보낸 축전을 공개했다. 교황은 "우크라이나 국민을 위해 기도한다"며 무기 대신 대화를 통한 평화를 호소했다. 트럼프 대통령은 "우크라이나의 용기는 세계에 영감을 주고 있다"며 협상을 통한 전쟁 종식을 지지했다. 시진핑 중국 국가주석도 축전을 보내 전쟁에 대한 언급은 피하면서도 양국 전통적 우호 관계를 강조하고, 장기적 협력 의지를 밝혔다.





