밴스 美 부통령 "대러 제재 카드 여전히 많다"…러·우 회담 난항 속 푸틴 압박

NBC 방송 인터뷰

"민주당에 맞설 뿐" 텍사스 선거구 개편 옹호

트럼프 후계자 질문엔 "美 위한 일에 집중"

J.D. 밴스 미국 부통령은 러시아와 우크라이나가 정상회담 성사 전망이 여전히 불투명한 가운데 미국이 여전히 러시아를 압박할 수 있는 다양한 제재 수단을 보유하고 있다고 24일(현지시간) 밝혔다.

밴스 부통령은 이날 NBC 방송 '밋 더 프레스'에 출연해 "제재는 테이블에서 배제되지 않았다"며 "우리는 여전히 쓸 수 있는 카드가 많다"고 강조했다.

그는 러시아의 행동을 직접 통제할 수 없다는 점을 인정하면서도, 러시아산 석유를 대량 수입하는 인도에 '2차 관세'를 부과한 사례를 언급하며 "협상의 방식"이라고 설명했다. 이어 "조치를 취하고 대화하면서 의견 일치를 모색하는 것"이라며 압박과 대화를 병행해 러시아를 움직이려 한다고 덧붙였다.

러시아산 석유를 수입하는 중국에 대한 별도 조치가 없는 이유에 대해서는 "이미 중국에 54%의 관세를 부과하고 있고 상당한 제재를 시행 중"이라고 언급하며 필요하다면 추가 조치도 가능하다고 밝혔다.

밴스 부통령은 또 최근 몇 주 동안 러시아와 우크라이나가 일정한 양보를 했다고 평가했다. 그는 "협상은 언덕과 계곡이 있기 마련"이라며 "러시아에 답답함을 느낀 순간도 있지만 우리는 꾸준히 진전을 만들어 낼 것"이라고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 18일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 정상들과 회담하고 러·우 정상회담을 조율하겠다고 밝혔다. 그러나 러시아가 유럽군의 우크라이나 주둔 금지와 돈바스 전역 포기 등을 요구하면서 회담이 성사되기도 전에 양측은 여전히 평행선을 달리고 있다. 푸틴 대통령이 또다시 시간 끌기에 나선 것 아니냐는 지적이 제기되면서, 미국이 대러 제재를 거론하며 압박 수위를 높이고 있는 것으로 분석된다.

트럼프 대통령은 지난 22일 2주 안에 합의가 이뤄지지 않으면 "대규모 제재와 관세를 부과할 수 있다"고 경고했다.

밴스 부통령은 텍사스주 상원이 내년 선거에서 공화당이 연방하원 의석을 최대 5석 더 확보할 수 있도록 조정한 선거구 개편안을 승인한 것과 관련해 "전국적으로 좀 더 공정하게 만드는 것"이라며 "민주당은 그들의 주를 매우 공격적으로 게리맨더링(특정 정당·후보에 유리한 선거구 조정) 해 왔다. 우리는 이에 맞설 기회가 있고 그게 우리가 하고 있는 전부"라고 설명했다.





또 2028년 트럼프 대통령의 임기 만료 후 자신이 후계자가 될 수 있느냐는 질문에는 "대통령은 내가 미국 국민들을 위해 좋은 일을 하는데 집중하길 원하고, 나 역시 그렇게 할 것"이라며 말을 아꼈다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

