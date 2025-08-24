李대통령 만난 스가 전 日총리 "얼마나 자주 만나는지 기록 세워보고 싶다"

李대통령, 한일 정상회담 계기 정계 인사 접견

일한의원연맹 간부진 접견…입헌민주당 대표도 만나

일본을 방문한 이재명 대통령이 24일 오전 스가 요시히데 전 일본 총리를 비롯한 일한의원연맹 간부진과 노다 요시히코 입헌민주당 대표 등 일본 정계 주요 인사들을 각각 접견했다고 강유정 대통령실 대변인이 밝혔다. 이 대통령의 마지막 일본 일정이다.

강 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 지난 7월 스가 전 총리를 취임 후 최초의 외빈으로 접견한 데 이어 도쿄에서 다시 대화를 나눌 기회를 갖게 되어 기쁘다고 했다"면서 "한일관계 발전을 위한 일한의원연맹의 왕성한 활동과 기여를 높이 평가했다"고 전했다.

또한 강 대변인은 "(이 대통령은) 전날 이시바 총리와의 정상회담 및 만찬을 통해 한일이 함께할 때 양국이 더 큰 공동의 이익을 창출할 수 있다는 점을 확인했다고 하고 정상회담의 주요 성과를 설명했다"고 덧붙였다.

이에 스가 전 총리를 비롯한 일한의원연맹 간부진은 한일 정상회담의 성공적인 개최를 평가하고, 이 대통령이 바쁜 일정에도 첫 양자 해외 방문국으로 일본을 찾아준 데 대해 환영의 뜻을 표했다. 강 대변인은 "특히 스가 전 총리는 '이재명 대통령과 얼마나 자주 만나는지 기록을 세워보고 싶다'고 화답해 웃음을 안겼다'고 했다"고 전했다.

이 대통령과 스가 전 총리를 포함한 일한의원연맹 간부진은 한일 양국이 경제·산업 등 분야에서 서로 협력할 만한 부분이 많으며, 문화적으로도 상호보완적인 측면이 크다는 데 의견을 같이했다. 특히 양측은 한일이 미래지향적 상생협력이라는 공통의 목표 아래 서로 협력해 나가자고 여러 번 강조하면서, 한일·일한 의원연맹을 필두로 한 양국 정치인 간 협력과 의원외교의 중요성에 공감했다고 강 대변인은 전했다.





한편 이 대통령은 노다 입헌민주당 대표와도 의원단을 접견하고, 한일관계의 중요성을 강조하며 양국이 가까운 이웃으로서 글로벌 환경 변화 속에서 긴밀히 소통하면서 함께 협력해 나가자고 했다. 강 대변인은 "이 대통령과 노다 대표는 한일 인적교류 증가와 국민 간 상호 이해 및 우호적 인식이 깊어지고 있다는 점을 평가했다"면서 "견고하고 성숙한 한일관계 구축을 위해 정부 간 채널뿐 아니라 의원외교 차원에서도 지속적 소통과 협력을 이어나가는 것이 중요하다는 데 공감했다"고 설명했다.





도쿄(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

