송파구 ‘하하호호 물놀이장’, 2만명 넘게 다녀가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 상권 매출 증가·주민 만족도도 높아

서울 송파구(구청장 서강석)는 여름방학을 맞아 문정동 가든파이브라이프 중앙광장에서 운영한 ‘2025 송파구 하하호호 물놀이장’이 2만명이 넘는 이용객을 끌어모으며 주민들에게 즐거움을, 지역 경제에는 활력을 불어넣었다고 24일 밝혔다.

지난달 25일 가든파이브라이프 중앙광장에서 열린 ‘송파구 하하호호 물놀이장’ 개장식 모습. 송파구 제공.

AD

물놀이장은 지난달 25일부터 이달 16일까지 23일간 운영됐다. 비로 휴장한 3일을 제외한 20일 동안 총 2만704명이 방문했으며, 이는 지난해(1만9893명)보다 4.1% 증가한 수치다.

운영 기간 진행된 만족도 조사에는 1099명이 참여해 종합 만족도 95%, 재방문 의사 99.6%라는 높은 평가를 받았다. 주민들은 다양한 물놀이 시설, 깨끗한 수질, 쾌적한 환경과 교통 접근성을 장점으로 꼽았다.

가든파이브라이프 자체 조사 결과, 지난 7월 매출은 전년 동월 대비 6% 증가했다. 송파구는 물놀이장 운영이 이어진 8월까지 지역 매출 호조세가 지속될 것으로 전망했다.

방문객 통계에서도 효과가 나타났다. 한국관광데이터랩에 따르면 7월 송파구 내 방문객 증가율이 높았던 동네는 위례동(33.8%), 문정1동(29.2%), 장지동(26.6%) 순으로 조사됐다. 상위 5개 동 중 3곳이 물놀이장 인근 지역으로, 실질적인 상권 활성화 성과로 이어졌다는 분석이다.

이번 물놀이장은 11종의 물놀이 시설, 구명조끼 무료 대여, 그늘막 설치, 주말 이벤트 프로그램, 안전 요원 상시 배치 등을 통해 가족 단위 이용객이 안심하고 즐길 수 있는 공간으로 운영됐다.





AD

서강석 송파구청장은 “‘하하호호 물놀이장’은 주민들에게 시원한 여름을 선사하는 동시에 지역 상권에도 활력을 불어넣는 상생 프로그램”이라며 “앞으로도 구민들이 지역에서 더 안전하고 즐겁게 계절 이벤트를 즐길 수 있게 다양한 사업을 준비하겠다”고 말했다.

하하호호 물놀이장. 송파구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>