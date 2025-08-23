日요미우리 "한일 정상 합의문에 '미래 지향' 담을 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"日, 역대 내각 역사인식 계승 표명"

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 정상회담 후 공동 언론 발표 형태를 통해 '미래 지향의 관계 발전' 등 내용을 합의문에 담을 것이란 일본 현지 언론의 보도가 나왔다.

이날 요미우리신문이 복수의 당국자를 인용해 보도한 내용에 따르면, 최종 조율 중인 합의문엔 '양국 정상은 국교 정상화로부터 60년간 쌓아 올린 기반에 기초해 양국 관계를 안정적이고 미래지향적으로 발전시켜 나갈 것'이란 내용이 담긴다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문을 위해 23일 성남 서울공항을 출발하며 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 연합뉴스

이와 함께 역사 문제와 관련해서는 일본 측이 식민지 지배에 대한 반성과 사과가 포함된 1998년 김대중·오부치 공동선언을 포함해 역대 내각이 보여온 역사 인식의 계승을 다시 표명할 것으로 보인다. 양국 정상 간 '셔틀 외교' 활성화와 한일, 한미일 안보협력 등의 내용도 담긴다.





아울러 요미우리신문은 수소에너지와 청정에너지 보급, 전략물자 공급망 구축 등 경제 안보 측면의 협력도 언급될 예정이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

