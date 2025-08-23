완공 앞뒀는데…美트럼프 행정부, 5조 해상풍력 프로젝트 중단명령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로드아일랜드주 '레볼루션 윈드'

시행사 "법적 조치 등 대응방안 강구"

미국 연방정부가 로드아일랜드주에 건설 중인 대규모 해상 풍력 발전 프로젝트의 건설을 중단하라고 명령했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 연일 재생에너지 산업을 공격하는 가운데 나온 조치다.

22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 해양에너지관리국(BOEM) 매슈 지아코니 국장대행은 이날 로드아일랜드주의 '레볼루션 윈드' 풍력발전 사업 시행사인 오르스테드에 서한을 보내 모든 건설 활동을 중단하라고 명령했다. 구체적인 건설 중단 명령의 사유는 서한에 담기지 않은 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 미 워싱턴 D.C. 아이젠하워 행정청사 맞은편에서 진행된 백악관 몰입형 체험 전시 '더 피플스 하우스(The People's House)' 투어 중 연설하고 있다. AFP연합뉴스

'레볼류션 윈드'는 로드아일랜드 연안에 65개의 터빈을 세우는 해상 풍력 프로젝트다. 총 40억 달러(약 5조5000억원) 규모의 대형 사업으로 현재 터빈의 약 70%가 세워졌다.

세계 최대 해상 풍력발전 기업으로 꼽히는 덴마크의 오르스테드가 맡은 이 사업은 전임 조 바이든 행정부로부터 필요한 모든 인허가를 받아 내년 상반기 완공 예정이었다. 완공 시 로드아일랜드와 코네티컷주의 35만가구 이상에 전력을 공급할 수 있을 것으로 기대되는 상황이다.

오르스테드 측은 성명을 내고 법적 대응 등 모든 방안을 강구 중이라고 밝혔다. 코네티컷주 윌리엄 통 법무장관도 주 정부가 코네티컷의 이익을 지키기 위해 모든 법적 옵션을 살펴보고 있다고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지속적으로 기후변화를 부정해왔으며, 재생에너지 산업을 공격해왔다. 지난 20일엔 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 풍력과 태양광 발전에 대해 "세기의 사기극"이고 비난했다. "미국에서 어리석음의 시대는 끝났다. 풍력과 태양광을 승인하지 않을 것"이라고도 했다.

그는 올해 1월 취임 후 재생에너지 사업에 대한 각종 세액공제와 보조금, 대출 제도를 폐지하면서 풍력·태양광 사업을 승인받기 어렵게 만들었고, 이에 따라 각종 사업이 줄줄이 중단되거나 취소됐다.





미 정부는 지난 4월에도 롱아일랜드 연안에 건설 중인 50억달러 규모의 풍력 프로젝트 '엠파이어 윈드'의 공사 중단을 명령한 바 있다. 민주당 소속의 캐시 호철 주지사가 연방정부와 한 달간의 협상한 끝에 공사가 겨우 재개됐다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

