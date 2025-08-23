'제34회 전국무용제' 대전서 9월 5일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16개 시도 대표팀 본선 경연

전국의 우수한 무용 예술을 한자리에서 경험할 수 있는 최고의 무대인 '제34회 전국무용제'가 오는 9월 5일 오후 5시 30분 대전시립미술관 분수 광장에서 화려한 막을 올린다.

대전광역시와 (사)대한무용협회가 주최하고, (사)대한무용협회와 제34회 전국무용제 집행위원회가 주관하는 이번 무용제는 9월 15일까지 11일간 대전예술의전당, 대전시립연정국악원, 대전예술가의 집 등 대전 전역에서 열린다.

올해 슬로건은 '대전, 춤으로 미래를 만나다'로 ▲개폐막식 및 축하공연 ▲16개 시도 본선 경연 ▲학술 심포지엄 ▲사전축제 및 부대행사 등 다채로운 프로그램이 마련된다.

개막식은 시립미술관 분수 광장에서 오프닝 공연과 개막 선언으로 서막을 열고, 이어 대전예술의전당 아트홀에서 대전시립무용단과 대한민국 무용 대상 수상팀인 린킨아트의 축하공연이 이어진다.

본선 경연은 지역 예선을 거친 16개 시도 대표 무용단이 단체·솔로 부문으로 나눠 치러진다.

단체부문은 9월 6일부터 14일까지 매일 오후 7시 대전예술의전당 아트홀과 연정국악원 큰 마당에서, 솔로 부문은 11일과 12일 오후 4시 대전예술가의 집 누리 홀에서 진행된다.

이와 함께 ▲명작무극장(8월 23일, 연정국악원) ▲K-발레 월드스타 갈라(8월 30일, 연정국악원) ▲대전 명인·명무전(9월 3일, 연정국악원) ▲학술 심포지엄(9월 5일, 시립미술관 대강당) ▲야외붐업 프린지공연(9월 6~7일, 시립미술관 분수광장) ▲미디어아트 및 향토무용가 아카이브전(9월 5~14일, 예술의전당 및 연정국악원) 등 풍성한 사전 행사와 부대행사도 마련돼 무용제 열기를 한층 끌어올릴 예정이다.

폐막식은 9월 15일 오후 4시 대전시청 대강당에서 시상식과 대회기 이양, 폐막선언으로 대단원의 막을 내린다.





이장우 대전시장은 "전국무용제는 전국의 우수한 무용 예술을 한자리에서 경험할 수 있는 최고의 무대"라며 "이번 행사를 통해 대전이 일류 문화도시로서의 위상을 강화하고, 시민과 관광객 모두에게 잊지 못할 문화예술의 향연을 선사하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

