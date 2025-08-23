변사현장에서 사라진 금목걸이…범인은 검시조사관이었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰, 검시조사관 절도 혐의로 긴급 체포

“사건 파장 커…구속영장 신청할 방침”

인천의 한 변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이를 훔친 범인이 검시 조사관으로 드러났다. 사건 초기에는 금품이 사라진 경위가 불분명해 경찰이 내부자 가능성을 두고 수사를 진행했지만, 결국 현장에 투입됐던 검시 조사관이 범행을 시인했다.

인천경찰청 형사기동대는 절도 혐의로 인천경찰청 과학수사대 소속 30대 검시 조사관 A씨를 긴급 체포해 조사 중이라고 23일 연합뉴스가 전했다.

A씨는 지난 20일 오후 2시께 인천시 남동구 한 빌라에서 숨진 채 발견된 50대 남성 B씨의 시신에서 금목걸이(시가 약 1100만 원 상당)를 몰래 챙긴 혐의를 받고 있다.

당시 119에 접수된 "숨을 쉬지 않는다"는 신고를 받고 출동한 소방 당국은 B씨가 이미 숨진 사실을 확인한 뒤 경찰에 현장을 인계했다. 이후 경찰과 과학수사대, 검시 조사관 등이 합동으로 사망 원인 조사에 나섰으나, 조사 도중 B씨가 착용하고 있던 목걸이가 사라진 사실이 뒤늦게 확인됐다.

특히 사건 직후 현장에 최초로 출동한 남동경찰서 형사가 휴대전화로 촬영한 사망자 사진에서는 금목걸이가 확인됐으나, 이후 인천경찰청 과학수사대 촬영 사진에서는 목걸이가 사라진 정황이 드러나 내부자 소행 의혹이 제기됐다. 당시 현장에 있던 경찰관들이 서로의 소지품을 확인했지만 금목걸이는 발견되지 않았다.

이후 경찰은 현장에 출동했던 형사 2명과 과학수사대 직원, 검시 조사관 등 총 5명을 상대로 조사를 진행했다. 결국 수사 과정에서 A씨가 자수 의사를 밝혔고, 경찰은 그의 진술에 따라 자택을 수색해 숨겨둔 금목걸이를 압수했다.

경찰 관계자는 "검시 조사관은 경찰관이 아닌 행정직 신분이지만, 사건의 파장이 큰 만큼 구속영장을 신청할 방침"이라며 "공정성을 위해 형사기동대가 수사를 이어가고 있다"고 설명했다.





검시조사관은 시·도경찰청 과학수사과나 형사과에 소속된 보건직이나 의료기술직 공무원이다. 간호사나 임상병리사 출신이 대부분으로, 변사 현장에서 사망자의 외표 검시를 통해 사인과 범죄 혐의점 등을 판별해 수사를 지원한다.





