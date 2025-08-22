국힘, '반탄' 김문수·장동혁 결선행…최고위원도 반탄 과반(종합)

당 대표 후보자 김·장 결선 진출

26일 최종 선출…선명성 경쟁 나설 듯

신동욱·김민수·김재원 등 최고위원 당선

당 존립 위기감에 반탄파 우세

국민의힘 신임 당대표 선거에서 반탄(탄핵 반대) 후보인 김문수 전 고용노동부 장관과 장동혁 의원이 결선에 진출했다. 최고위원 역시 신동욱·김민수·김재원 후보 등이 선출되면서 반탄파가 과반을 차지했다. 당 존립에 대한 위기감이 짙어지며 당원들이 변화보다는 내부 결집을 통한 대여 투쟁력 강화를 택했다는 분석이다.

국민의힘 선거관리위원회는 22일 충북 청주 오스코에서 열린 제6차 전당대회에서 당원 투표(80%)와 일반 국민 여론조사(20%) 결과 김 전 장관과 장 의원이 결선 진출자로 선정됐다고 밝혔다. 과반 투표자가 나오지 않으면서 1·2위를 기록한 두 후보가 결선에서 다시 승부를 다투게 됐다. 순위와 득표율은 공개되지 않았다.

김 전 장관은 결선 진출 소감을 통해 "이재명 정권은 당원 명부를 강탈하려고 2번이나 당사에 들이닥쳤고 국민의힘을 해산시키려 하고 있다"며 "이런 엄중한 때 함께 당을 지켜야 한다"고 말했다. 장 의원은 "제가 결선 무대에 서게 된 것 자체가 기적"이라며 "낡은 조직이 아니라 당원 여러분의 뜨거운 가슴, 가슴이 모여 만든 기적"이라고 평가했다.

최고위원 선거에서는 신동욱·김민수·양향자·김재원 후보가 당선됐다. 청년최고위원으로는 친한(친한동훈)계인 우재준 후보가 선출됐다. 이에 따라 최고위원 5명 중 반탄파(신동욱·김민수·김재원)가 과반을 차지했다.

새 지도부 구성에서도 반탄파가 우위를 점하며 이변은 일어나지 않았다. 더불어민주당의 정당 해산 경고, 특검의 당사 압수수색 시도 등 당을 둘러싼 상황에 위기감을 느낀 당심이 반영된 결과라는 분석이다. 국민의힘 관계자는 "이재명 정부나 민주당에 대해 거부감이 커지면서 내부적으로 똘똘 뭉쳐야 한다는 생각이 당심이 표출된 것으로 보인다"고 풀이했다.

결선투표에선 선명성 경쟁이 더욱 짙어질 전망이다. 이날 두 후보는 저마다 '대여 투쟁력'을 경쟁력으로 내세우며 지지를 호소했다. 김 전 장관은 당을 강력하게 투쟁하는 정당으로 만들겠다고 공언했다. 김 전 장관은 "싸워 이길 당 대표, 당원들을 지킬 당 대표 이재명 독재를 물리칠 당 대표는 김문수"라고 강조했다. 장 의원은 '새로운 투쟁 방법'을 내세웠다. 장 의원은 "낡은 투쟁 방법이냐 새로운 투쟁 방법이냐, 과거냐 미래냐, 안정이냐 혁신이냐, 당이 분열을 안고 갈 것이냐, 내부총질자를 정리하고 단일대오로 갈 것이냐 선택이 남아있다"며 "장동혁을 선택하는 것이 국민의힘의 혁신과 미래를 선택하는 것"이라고 했다.

내부 통합을 둘러싼 두 후보 간 전략 차이도 관전 포인트다. 김 전 장관은 인적 쇄신을 주장하는 '찬탄'(탄핵 찬성)파나 친한(친한동훈)계도 포용해야 한다는 입장이다. 김 전 장관은 경쟁자였던 안철수·조경태 의원과 지지자들에 대해 "저는 이런 분들이 당에 필요하다고 생각한다"며 "암세포 자르듯이 잘라내는 건 민주주의가 아니다"라고 주장했다. 반면 장 의원은 민주당의 '내란당·극우화' 주장에 동조하는 인사는 출당해야 한다며 찬탄파를 겨냥했다. 장 의원은 "야당 역할을 제대로 하려면 단일대오가 필요하다. 내부총질 세력까지 다 품는 막연한 통합이 아니라 한 방향으로 함께 갈 수 있는 사람이 모여있는 단일대오"라며 "내란이 아직 안 끝났고 여전히 당이 내란동조 세력이라고 말하면서 당을 위험에 빠뜨리는 분과는 함께 갈 수 없다"고 했다.





결선 투표가 치러짐에 따라 두 후보는 23일 마지막 TV 토론을 갖는다. 이후 국민의힘은 24∼25일 당원 모바일·ARS 투표와 국민여론조사를 진행한다. 결선 투표 역시 본경선과 마찬가지로 당원 투표 결과 80%, 국민 여론조사 결과 20%를 반영한다. 최종 결과는 26일 오전에 발표할 예정이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

청주=문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

청주=장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

