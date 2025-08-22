한국세무사회, 희망브리지에 수해 성금 2억4000여만원 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왼쪽부터 한국세무사회 구재이 회장과 희망브리지 임채청 회장이 수해 이웃을 위한 성금 기탁식 진행 후 기념사진 촬영을 하고있다. 희망브리지

AD

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 한국세무사회(회장 구재이)가 수해 이웃을 돕기 위해 2억4000여만원의 성금을 전달했다고 22일 밝혔다. 이번 성금은 한국세무사회가 전 회원을 대상으로 7월 30일부터 8월 11일까지 모금을 진행해 마련한 것으로, 약 1700여 명의 회원이 참여했다.

한국세무사회 구재이 회장은 "예기치 못한 집중호우로 피해를 본 이웃들에게 힘이 되길 바라는 마음으로 세무사회 회원들이 한마음으로 뜻을 모았다"며 "회원들이 모은 따뜻한 마음이 피해 이웃의 일상 복귀에 작게나마 힘이 되길 바란다"고 말했다.

한국세무사회는 지난 3월 대형 산불 재난 당시에도 회원들이 십시일반 모은 성금 2억원을 희망브리지에 전달한 바 있다. 이번 성금을 포함해 수해와 산불 등 굵직한 재난구호에 한국세무사회가 희망브리지에 전달한 누적 기부액이 5억 6000여만원에 달한다.





AD

희망브리지와 한국세무사회는 지난 2월 재난 구호와 나눔문화 확산을 위한 협력 체계를 구축하기로 업무협약을 맺은 바 있다. 이를 통해 회원들은 재난 성금 기부는 물론 희망브리지 정기 기부 캠페인 '희망스토어' 참여 등 사회적 책임을 다하고 있다. 나아가 희망브리지와 한국세무사회는 상호 협력하여 이재민 세무 상담과 같은 공공을 위한 프로모노 활동을 확대한다는 복안이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>