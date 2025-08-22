광주사랑의열매, 사회복지시설 냉난방비 지원금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 광주사회복지공동모금회가 사회복지시설 냉난방비 지원금 전달식을 개최했다. 광주사회복지공동모금회 제공

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 사회복지시설 냉난방비 지원금 전달식을 개최했다고 22일 밝혔다.

이날 광주사랑의열매 2층 나눔문화관에서 진행된 전달식에는 광주사랑의열매 구제길 회장, 광주장애인공동생활가정연합회 한지훈 회장과 강미정 부회장, 광주시장애인주간보호시설협회 강수진 부회장, 한국아동청소년그룹홈협의회 광주지부 정대성 부지회장과 양광현 간사, 지역아동센터광주지원단 최강님 단장과 윤석란 팀장 등이 참석했다.

광주사랑의열매는 2025년 기획 냉난방비지원사업을 통해 광주지역 소규모 사회복지시설 생활인 및 이용인의 냉난방비·공공요금을 지원한다. 이를 통해 혹서기·혹한기 어려움을 해소할 것으로 보인다.

광주사랑의열매에서는 중간협력기관인 4곳을 선정해(광주장애인공동생활가정연합회, 광주광역시장애인주간보호시설협회, 한국아동청소년그룹홈협의회 광주지부, 지역아동센터 광주지원단) 총 3억원을 지원하며, 중간협력기관의 소속 사회복지시설 440여곳의 냉난방비로 지원할 예정이다.





구제길 광주사랑의열매 회장은 "기후 위기로 더욱 힘겨워진 취약계층들이 무더위에 건강하게 지낼 수 있도록 우리 모두 함께 관심을 가져야 한다"며 "광주사랑의열매는 우리 이웃들이 건강한 일상을 보낼 수 있도록 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

