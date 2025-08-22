'적극 행정' 공무원에 한표를… 부산시, 시민 온라인 투표 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

적극행정 우수공무원 선발 반영

부산시가 적극적으로 행정을 펼친 공무원을 투표로 뽑는다.

부산시는 22일부터 28일까지 7일간 '2025년 상반기 적극행정 우수공무원' 선발을 위한 온라인 투표를 실시한다고 알렸다.

이 온라인 투표에 시민과 공무원 누구나 참여할 수 있다. 1차 실무심사를 통과한 적극행정 우수사례 20건 가운데 10건을 선택하는 방식으로 진행된다. 참여를 원하는 시민은 부산시 홈페이지 '부산민원120' 내 시민참여 설문조사 코너를 통해 투표할 수 있다.

부산시는 창의성과 전문성을 바탕으로 한 적극적인 업무 추진으로 시정 발전에 기여한 공무원을 매년 상·하반기 두 차례 선발해 '적극행정 우수공무원'을 포상하고 있다. 선발자에게는 특별승급과 성과급 최고등급 등 파격적인 인사 혜택이 주어지며 정책연수 가점과 시상금 등 공통 인센티브도 부여된다.

시는 특히 시민이 직접 공감하고 체감하는 사례를 선정하기 위해 2021년부터 온라인 투표를 도입했다. 투표 결과는 최종 심사 총점의 12%가 반영되며 적극행정위원회 평가점수와 합산해 오는 9월 최종 우수공무원을 확정한다.

부산시는 지난해 행정안전부·인사혁신처·국무조정실이 공동 주관한 '2024년 적극행정 우수사례 경진대회'에서 우수 1건, 장려 2건을 수상했다. 시는 올해에도 공직사회 내 적극행정 문화를 확산하고 양질의 우수사례를 발굴하기 위해 최선을 다한다는 방침이다.





이경덕 부산시 기획관은 "시민이 행복한 도시를 만들고 도시경쟁력을 높이기 위해서는 관행과 규제를 뛰어넘는 유연한 문제해결 능력과 적극적인 공직문화가 필요하다"며 "시민이 체감할 수 있는 적극행정이 더 활성화될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

