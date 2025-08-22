잠 자는 시간…남자는 짧을수록 '사망 위험' 높다는데 여자는

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하루 7~8시간 권장 수면 벗어나면 위험

남성'짧은 잠'·여성'긴 잠'에 더 치명적

한국인의 불규칙한 수면 습관이 심혈관 질환과 조기 사망 위험을 높인다는 장기 연구 결과가 나왔다. 하루 권장 수면 시간을 벗어난 데다 수면 패턴까지 불규칙하면 사망 위험이 급격히 치솟는 것으로 나타났다.

기사와는 무관한 수면 사진. 펙셀스

AD

19일 국제학술지 '사이언티픽 리포트'에 실린 한양대병원 심장 내과 연구팀(박진규·김병식·박진선·박수정 교수)연구에 따르면 경기도 안성·안산에 거주하는 40~69세 성인 9641명을 평균 15.5년간 추적 조사한 결과 수면 시간과 규칙성이 사망 위험과 밀접하게 연관된 것으로 확인됐다.

연구 결과 적정 수면 시간(7시간 이상~8시간 미만)을 지킨 사람과 비교 했을 때 ▲8시간 이상 장시간 수면자는 사망 위험이 27% 높았고 ▲7시간 미만의 짧은 수면자는 위험이 11% 증가했다. 단순한 수면 부족보다 장시간 수면에서 더 뚜렷한 통계적 연관성이 관찰됐다.

특히 수면 패턴이 불규칙할 경우 위험은 배가됐다. 7시간 미만의 짧은 수면과 불규칙성이 겹치면 사망 위험이 28% 상승했고 8시간 이상 장시간 수면과 불규칙성이 결합할 경우 무려 33%까지 높아졌다.

성별·연령 따라 취약 요인 달라

성별·연령대별 차이도 뚜렷했다. 남성은 짧은 수면과 불규칙성이 함께 나타날 때 사망 위험이 최대 38%까지 증가했고 여성은 장시간 수면과 불규칙성이 결합할 경우 위험이 78% 치솟았다. 연령대별로는 40대는 수면 부족에, 60세 이상은 과도한 수면에 더 취약한 것으로 나타났다.

연구진은 "수면 부족·과다 수면·수면 무호흡증 같은 장애가 심혈관 건강을 악화시켜 조기 사망 위험을 높일 수 있다"며 "매일 일정한 시간에 잠들고 하루 7~8시간의 규칙적인 수면을 유지하는 것이 중요하다"고 강조했다. 이어 "성별과 연령에 따른 위험 요인을 고려한 맞춤형 수면 관리 전략이 필요하다"고 덧붙였다.





AD

대한수면연구학회가 올해 발표한 '2024 한국인 수면 실태 보고서'에 따르면 한국인의 하루 평균 수면 시간은 6시간 58분이다. 이는 OECD 평균보다 18% 부족한 수치다. 특히 수면의 질이나 양에 만족하는 비율은 글로벌 평균의 약 75% 수준에 그쳤다. 전체 응답자의 약 60%가 "수면 문제를 경험하고 있다"고 응답했으며 수면 장애 및 불면증으로 진료받는 환자는 2010년 약 27만8000명에서 최근 약 67만8000명으로 140% 증가했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>