내연 관계로 낳은 아기 2명, 출산 직후 팔아 넘긴 40대 남녀

부산지법 40대 남녀에 징역형 선고

2013년, 신원 모르는 부부에게 남아 넘겨

2018년, 병원비 28만 원에 영아 매매

10년 넘게 내연 관계를 유지하면서 자신들이 낳은 아이들을 유기하거나 병원비 대납을 조건으로 매매한 40대 남녀에게 법원이 징역형을 선고했다.

아기 발. 픽사베이

부산지법 형사10단독(허성민 판사)은 아동복지법 위반(아동 유기·방임, 아동 매매) 혐의 등으로 기소된 40대 남성 A씨에게 징역 1년 2개월을, 같은 혐의로 함께 기소된 40대 여성 B씨에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다고 21일 밝혔다. 재판부는 이들에게 아동 관련 기관 3년간 취업 제한과 총 40시간의 아동 학대 치료 프로그램 이수도 명령했다.

2008년부터 내연 관계였던 A씨와 B씨는 2013년과 2018년 각각 남아와 여아를 출산한 뒤, 남아는 신원미상자에게 유기하고 여야는 병원비 대납을 조건으로 매매한 혐의를 받는다.

2013년 3월 부산 사하구 한 산부인과에서 B씨가 남자아이를 낳자, 아내가 있던 A씨는 온라인에 '아기 입양을 원한다'는 취지의 글을 쓴 C씨에게 연락했다. 이후 이들은 같은 해 4월 해당 산부인과로 찾아온 C씨 부부에게 아기를 넘겼다. 아기의 양육 환경은 물론 신원 확인도 없었다.

두 사람은 5년 뒤에도 비슷한 범행을 저질렀다. B씨가 2018년 1월 부산 동래구 한 병원에서 여자아이를 출산하자, A씨는 온라인에 '신생아를 데려가 키울 분을 구한다'는 글을 올린 것으로 조사됐다. 이들은 글을 보고 연락한 D씨를 부산 서구 한 병원으로 오게 해 "병원비를 내고 아이를 데려가라"며 28만 8000원을 결제하게 한 뒤 아이를 넘겨줬다. 병원비 대납을 조건으로 딸을 매매한 셈이다.

재판부는 이들에 대해 "출산 직후 피해 아동을 적법한 절차를 따르지 않고 유기했다"며 "이미 같은 범행을 한 차례 저지른 후에도 재차 출산한 다른 아이를 매매해 죄책이 무겁다"고 판결했다.

이어 "여자아이는 다소 미숙아로 태어난 상태에서 제대로 양육할 수 있는 자에게 인계되지 않았다"며 "범행 발각 전까지 출생신고조차 되지 않은 상태로 오랜 기간 건강하고 정상적이지 못한 환경에서 성장하게 됐다"고 밝혔다.





A씨는 선고기일에 무면허 운전, 업무상 횡령, 사기, 사문서위조 혐의 등으로 징역 1년을 별도로 선고받기도 했다.





김현정 기자

