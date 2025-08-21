본문 바로가기
[인사]법무부

허경준기자

입력2025.08.21 15:59

◇법무부

▲대변인 김태훈 ▲감찰담당관 안광현 ▲감찰담당관실 검사 현동길 ▲형사사법공통시스템운영단장 김영미 ▲법무심의관 조아라 ▲법무심의관실 검사 이정우 ▲법무심의관실 검사 김민희 ▲송무심의관 임길섭 ▲법무과장 정우석 ▲통일법무과장 이윤구 ▲상사법무과장 신희영 ▲상사법무과 검사 박혜진 ▲법조인력과장 이동근 ▲국가소송과장 국진 ▲행정소송과장 최성수 ▲검찰과 검사 오대건 ▲형사기획과장 신동환 ▲공공형사과장 김형원 ▲국제형사과장 이지연 ▲형사법제과장 김준선 ▲인권구조과장 정유선 ▲인권조사과장 서성목 ▲여성아동인권과장 김윤정 ▲국제법무정책과장 신도욱 ▲국제법무지원과장 최성겸 ▲국제법무지원과 검사 김준성 ▲국제투자분쟁과장 조아라 ▲북한인권기록보존소 검사 이은주


◇법무연수원

▲진천본원 기획과장 우만우 ▲진천본원 총괄교수 이주영 ▲진천본원 교수 호승진 ▲진천본원 교수 이지은 ▲용인분원 용인분원장 구태연 ▲용인분원 법무교육과장 황현아 ▲용인분원 총괄기획교수 강민정 ▲용인분원 교수 방지형 ▲용인분원 교수 김지연 ▲용인분원 교수 이수진 ▲용인분원 교수 고유진


◇대검찰청

▲대변인 이진용 ▲인권정책관 장준호 ▲인권기획담당관 장은희 ▲인권감독담당관 박수민 ▲양성평등정책담당관 이주현 ▲범죄정보기획관 이춘 ▲범죄정보1담당관 남철우 ▲범죄정보2담당관 고영하 ▲형사정책담당관 정현 ▲국제협력담당관 강용묵 ▲정책기획과장 나하나 ▲정보통신과장 김희영 ▲반부패기획관 장재완 ▲반부패1과장 안동건 ▲반부패2과장 안창주 ▲반부패3과장 김가람 ▲형사선임연구관 임선화 ▲형사1과장 박대환 ▲형사2과장 김수민 ▲형사3과장 김용제 ▲형사4과장 장려미 ▲마약·조직범죄기획관 김연실 ▲마약과장 전수진 ▲조직범죄과장 천대원 ▲범죄수익환수과장 나영욱 ▲공공수사기획관 임삼빈 ▲공안수사지원과장 김명옥 ▲선거수사지원과장 장영일 ▲노동수사지원과장 홍정연 ▲공판1과장 장진성 ▲공판2과장 이주희 ▲법과학분석과장 문하경 ▲디엔에이·화학분석과장 유관모 ▲디지털수사과장 이지영 ▲사이버·기술범죄수사과장 심형석 ▲감찰1과장 주혜진 ▲감찰2과장 김은미 ▲감찰3과장 이호석 ▲검찰연구관 유종건 ▲검찰연구관 조철 ▲검찰연구관 김진영 ▲검찰연구관 김방글 ▲검찰연구관 이건웅 ▲검찰연구관 류승진 ▲검찰연구관 성기범 ▲검찰연구관 문지연 ▲검찰연구관 황윤선 ▲검찰연구관 조소인 ▲검찰연구관 신기창 ▲검찰연구관 임현철 ▲검찰연구관 박건태 ▲검찰연구관 장성훈 ▲검찰연구관 이경환 ▲검찰연구관 고기철


◇서울고검

▲형사부장 윤병준 ▲공판부장 박주성 ▲송무부장 유태석 ▲감찰부장 정용환 ▲검사 백찬하 ▲검사 고석홍 ▲검사 강길주 ▲검사 이주일 ▲검사 김춘수 ▲검사 송연규 ▲검사 김정호 ▲검사 도상범 ▲검사 박영준 ▲검사 정진웅 ▲검사 김명수 ▲검사 김종철 ▲검사 김은심 ▲검사 공봉숙 ▲검사 김용자 ▲검사 김지완 ▲검사 정은혜 ▲검사 김수민 ▲검사 손찬오 ▲인천지부 검사 정성윤 ▲인천지부 검사 박정의 ▲춘천지부 검사 김경우


◇대전고검

▲검사 강여찬 ▲검사 김영철 ▲검사 이지형 ▲검사 김호준 ▲검사 김익수


◇대구고검

▲검사 정용수 ▲검사 정진용 ▲검사 김우 ▲검사 이성식 ▲검사 강백신 ▲검사 이일규


◇부산고검

▲검사 고병민 ▲검사 안병수 ▲검사 김공주 ▲검사 이희동 ▲검사 김승호 ▲검사 한기식 ▲검사 김동희 ▲울산지부 검사 김남순 ▲창원지부 검사 서현욱 ▲창원지부 검사 김용식


◇광주고검

▲검사 박문수 ▲검사 김환 ▲검사 엄희준 ▲전주지부 검사 유민종


◇수원고검

▲검사 정지영 ▲검사 박병규 ▲검사 김정훈 ▲검사 조광환 ▲검사 곽영환 ▲검사 김진남 ▲검사 손진욱


◇서울중앙지검

▲제1차장 최재아 ▲제2차장 장혜영 ▲제3차장 박준영 ▲제4차장 이준호 ▲공보담당관 권내건 ▲인권보호관 허지훈 ▲기획담당관 정영서 ▲중요경제범죄조사1단 단장 김훈 ▲중요경제범죄조사1단 부장 이형관 ▲중요경제범죄조사1단 부장 양성필 ▲중요경제범죄조사1단 부장 황우진 ▲중요경제범죄조사1단 부장 최현철 ▲중요경제범죄조사1단 부장 홍승현 ▲중요경제범죄조사2단 부장 김영익 ▲중요경제범죄조사2단 부장 정희원 ▲중요경제범죄조사2단 부장 박광현 ▲중요경제범죄조사2단 부장 김준섭 ▲중요경제범죄조사2단 부장 이곤호 ▲중요경제범죄조사2단 부장 원형문 ▲인권보호부장 서경원 ▲형사1부장 장준호 ▲형사2부장 신재홍 ▲형사3부장 최재만 ▲형사4부장 이정화 ▲형사5부장 김지영 ▲형사6부장 이시전 ▲공판1부장 김지용 ▲공판1부장 김희영 ▲형사7부장 최태은 ▲형사8부장 손상희 ▲형사9부장 김정옥 ▲조세범죄조사부장 용태호 ▲여성아동범죄조사1부장 박은혜 ▲여성아동범죄조사2부장 정가진 ▲공판2부장 정희선 ▲공판3부장 윤원일 ▲공공수사1부장 이병주 ▲공공수사2부장 송봉준 ▲공공수사3부장 윤수정 ▲국제범죄수사부장 김지언 ▲정보기술범죄수사부장 김윤용 ▲중요범죄조사부장 소창범 ▲공판4부장 정대희 ▲반부패수사1부장 이희찬 ▲반부패수사2부장 김봉진 ▲반부패수사3부장 한문혁 ▲강력범죄수사부장 이태순 ▲공정거래조사부장 나희석 ▲범죄수익환수부장 조재철 ▲공판5부장 박경택 ▲부부장 조영희 ▲부부장 이종혁 ▲부부장 이환우 ▲부부장 김병욱 ▲부부장 정우성 ▲부부장 김도형 ▲부부장 이수현 ▲부부장 김유나 ▲부부장 박채원 ▲부부장 류경환 ▲부부장 최재현 ▲부부장 김진우 ▲부부장 진경섭 ▲부부장 장태형 ▲부부장 성대웅 ▲부부장 김연주 ▲부부장 박은혜 ▲부부장 최혜경 ▲부부장 임지연 ▲부부장 장아량 ▲부부장 최여련 ▲부부장 김현우 ▲부부장 박형수 ▲부부장 최우혁 ▲부부장 홍성기 ▲부부장 이진희 ▲부부장 송혜숙 ▲부부장 김미경 ▲부부장 임홍석 ▲부부장 김지혜 ▲부부장 김진희 ▲부부장 조정복 ▲부부장 전혜현 ▲부부장 황보영 ▲부부장 문정신 ▲부부장 양진선 ▲부부장 김봉경 ▲부부장 한주동 ▲부부장 조현일 ▲부부장 이강우 ▲부부장 조동훈 ▲부부장 황경원 ▲부부장 이자영 ▲부부장 이경선 ▲부부장 이지은 ▲검사 한승진 ▲검사 이성직 ▲검사 이경아 ▲검사 안인수 ▲검사 이자희 ▲검사 김진호 ▲검사 홍영기


◇서울동부지검

▲차장 안성희 ▲인권보호관 허성환 ▲중요경제범죄조사단 단장 이현철 ▲중요경제범죄조사단 부장 한윤경 ▲중요경제범죄조사단 부장 유현정 ▲중요경제범죄조사단 부장 이장우 ▲형사1부장 황성민 ▲형사3부장 최용락 ▲형사4부장 이유현 ▲형사5부장 정지영 ▲형사6부장 최재순 ▲여성아동범죄조사부장 박지나 ▲사이버범죄수사부장 정우준 ▲공판부장 최혜경 ▲부부장 김보성 ▲부부장 이승현 ▲부부장 고은실 ▲부부장 박성욱 ▲부부장 박재호 ▲부부장 신영삼 ▲부부장 이상민 ▲검사 신정수


◇서울남부지검

▲제1차장 김남훈 ▲제2차장 박진성 ▲인권보호관 강석철 ▲중요경제범죄조사단 단장 하충헌 ▲중요경제범죄조사단 부장 박봉희 ▲중요경제범죄조사단 부장 정경진 ▲중요경제범죄조사단 부장 이종민 ▲중요경제범죄조사단 부장 유상민 ▲중요경제범죄조사단 부장 임세호 ▲중요경제범죄조사단 부장 이영창 ▲중요경제범죄조사단 부장 황정현 ▲중요경제범죄조사단 부장 신혜진 ▲인권보호부장 김종필 ▲형사1부장 송정은 ▲형사2부장 최종필 ▲형사3부장 이윤희 ▲형사4부장 곽금희 ▲형사5부장 류주태 ▲여성아동범죄조사부장 최희정 ▲공판부장 장유강 ▲형사6부장 이경민 ▲금융·증권범죄합동수사부장 김진호 ▲금융조사2부장 김정환 ▲가상자산범죄합동수사부장 이상혁 ▲부부장 최상훈 ▲부부장 박영상 ▲부부장 김민석 ▲부부장 박경화 ▲부부장 이재연 ▲부부장 함재원 ▲부부장 신영민 ▲부부장 박지영 ▲검사 조범진 ▲검사 정성두 ▲검사 윤신명 ▲검사 이현진 ▲검사 안현선


◇서울북부지검

▲차장 이정배 ▲인권보호관 박성민 ▲중요경제범죄조사단 단장 박혜경 ▲중요경제범죄조사단 부장 최인상 ▲중요경제범죄조사단 부장 추혜윤 ▲중요경제범죄조사단 부장 김재성 ▲중요경제범죄조사단 부장 윤나라 ▲형사1부장 김은하 ▲형사2부장 유정현 ▲형사3부장 장진영 ▲형사4부장 곽계령 ▲형사5부장 정선제 ▲조세범죄조사부장 이태협 ▲공판부장 전세정 ▲여성아동범죄조사부장 정수정 ▲부부장 국원 ▲부부장 한강일 ▲부부장 김승기 ▲부부장 양재영


◇서울서부지검

▲차장 권성희 ▲인권보호관 최준호 ▲중요경제범죄조사단 부장 강남수 ▲중요경제범죄조사단 부장 최명규 ▲중요경제범죄조사단 부장 노정옥 ▲중요경제범죄조사단 부장 황정임 ▲형사1부장 원신혜 ▲형사2부장 김주현 ▲형사3부장 박상범 ▲형사4부장 송인호 ▲형사5부장 김진혁 ▲공판부장 강은선 ▲식품의약범죄조사부장 변진환 ▲여성아동범죄조사부장 이주희 ▲부부장 하준호 ▲부부장 김민정 ▲부부장 전효곤 ▲부부장 김유나 ▲부부장 유새롬


◇의정부지검

▲차장 김해경 ▲인권보호관 임유경 ▲중요경제범죄조사단 단장 최현기 ▲중요경제범죄조사단 부장 김상현 ▲중요경제범죄조사단 부장 한상훈 ▲형사1부장 이정민 ▲형사2부장 김영주 ▲형사3부장 구민기 ▲형사4부장 윤인식 ▲환경범죄조사부장 이준희 ▲공판송무부장 임홍주 ▲부부장 최정민 ▲부부장 김은정 ▲부부장 우옥영 ▲검사 박영우


◇고양지청

▲지청장 정지영 ▲차장 김정국 ▲형사1부장 김창희 ▲형사2부장 이대성 ▲형사3부장 김민정 ▲공판부장 구진미 ▲부부장 최은영 ▲부부장 송민하 ▲검사 정일두


◇남양주지청

▲지청장 유옥근 ▲형사1부장 정일권 ▲형사2부장 허정은


◇인천지검

▲제1차장 이정렬 ▲제2차장 손상욱 ▲인권보호관 최혁 ▲중요경제범죄조사단 부장 이계한 ▲중요경제범죄조사단 부장 김원지 ▲중요경제범죄조사단 부장 한진희 ▲중요경제범죄조사단 부장 하재무 ▲인권보호부장 오미경 ▲형사1부장 이동현 ▲형사2부장 박종선 ▲형사3부장 정영주 ▲형사4부장 김병철 ▲형사5부장 정미란 ▲국제범죄수사부장 이승희 ▲여성아동범죄조사부장 김정화 ▲형사6부장 인훈 ▲강력범죄수사부장 윤국권 ▲공판송무1부장 왕선주 ▲공판송무2부장 김민정 ▲부부장 조남철 ▲부부장 김승언 ▲부부장 이준동 ▲부부장 한상형 ▲부부장 박철 ▲부부장 손지혜 ▲부부장 최윤희 ▲부부장 박신영 ▲부부장 권영주 ▲부부장 정선철 ▲부부장 오흥세 ▲부부장 김태희 ▲부부장 김민정 ▲부부장 송선민


◇부천지청

▲지청장 김종우 ▲차장 홍용화 ▲형사1부장 여경진 ▲형사2부장 남대주 ▲형사3부장 유지연 ▲공판부장 황윤재 ▲부부장 최명수 ▲부부장 신비나


◇수원지검

▲제1차장 김현아 ▲제2차장 이성범 ▲인권보호관 장윤영 ▲중요경제범죄조사단 부장 김대룡 ▲중요경제범죄조사단 부장 권기환 ▲중요경제범죄조사단 부장 이영규 ▲중요경제범죄조사단 부장 정성현 ▲중요경제범죄조사단 부장 김제성 ▲중요경제범죄조사단 부장 정화준 ▲인권보호부장 신건호 ▲형사1부장 서영배 ▲형사2부장 고은별 ▲형사3부장 허성규 ▲형사4부장 반지 ▲형사5부장 박인우 ▲여성아동범죄조사부장 손명지 ▲형사6부장 김현우 ▲공공수사부장 박지훈 ▲방위사업·산업기술범죄수사부장 조정호 ▲공판1부장 단정려 ▲공판2부장 양익준 ▲부부장 민영현 ▲부부장 정지은 ▲부부장 서효원 ▲부부장 조윤철 ▲부부장 안재욱 ▲부부장 서성광 ▲부부장 김성현 ▲부부장 이현석 ▲부부장 박재훈 ▲부부장 김민정 ▲부부장 김현수


◇성남지청

▲지청장 임일수 ▲차장 강선주 ▲형사1부장 정재신 ▲형사2부장 최소연 ▲형사3부장 신승호 ▲공판부장 강명훈 ▲부부장 김미지


◇여주지청

▲지청장 이찬규 ▲형사부장 최형규


◇평택지청

▲지청장 조민우 ▲형사1부장 강성기 ▲형사2부장 김경목 ▲형사3부장 전철호


◇안산지청 ▲지청장 이동균 ▲차장 김윤정 ▲형사1부장 임연진 ▲형사2부장 장욱환 ▲형사3부장 김승우 ▲형사4부장 최수경 ▲공판부장 서혜선 ▲부부장 노경은 ▲검사 서강원


◇안양지청

▲지청장 하담미 ▲차장 최순호 ▲형사1부장 남수연 ▲형사2부장 정원석 ▲형사3부장 황진아 ▲부부장 추창현 ▲부부장 김치훈


◇춘천지검

▲차장 유정호 ▲인권보호관 구미옥 ▲형사1부장 유효제 ▲형사2부장 김지영 ▲부부장 신현만 ▲부부장 김미영


◇강릉지청

▲지청장 노선균 ▲형사부장 김한민


◇원주지청

▲지청장 윤원기 ▲형사1부장 차경자 ▲형사2부장 오창명 ▲부부장 설수현


◇속초지청

▲지청장 소정수


◇영월지청

▲지청장 최용보


◇대전지검

▲차장 이유선 ▲인권보호관 정현승 ▲중요경제범죄조사단 부장 김재호 ▲중요경제범죄조사단 부장 이상록 ▲중요경제범죄조사단 부장 윤동환 ▲중요경제범죄조사단 부장 최재훈 ▲인권보호부장 엄재상 ▲형사1부장 김지혜 ▲형사2부장 임두환 ▲형사3부장 이주훈 ▲형사4부장 소재환 ▲여성아동범죄조사부장 박순애 ▲특허범죄조사부장 조은수 ▲공판부장 정혜승 ▲부부장 임지수 ▲부부장 이상미 ▲부부장 강화연 ▲검사 민경재


◇홍성지청

▲지청장 김성원 ▲형사부장 김현우


◇공주지청

▲지청장 최수은


◇논산지청

▲지청장 김형걸


◇서산지청

▲지청장 정광수 ▲형사부장 차호동


◇천안지청

▲지청장 김윤선 ▲차장 김태형 ▲형사1부장 이재연 ▲형사2부장 이경화 ▲형사3부장 신은식 ▲부부장 김미혜 ▲부부장 송새봄


◇청주지검

▲차장 이완희 ▲인권보호관 김상균 ▲중요경제범죄조사단 부장 김성훈 ▲중요경제범죄조사단 부장 신금재 ▲형사1부장 김재남 ▲형사2부장 송준구 ▲형사3부장 조수영 ▲부부장 김지은


◇충주지청

▲지청장 손정숙 ▲형사부장 오민재


◇제천지청

▲지청장 김석훈


◇영동지청

▲지청장 고아라


◇대구지검

▲제1차장 김은미 ▲제2차장 이승형 ▲인권보호관 박건욱 ▲중요경제범죄조사단 단장 박규은 ▲중요경제범죄조사단 부장 홍보가 ▲중요경제범죄조사단 부장 신종곤 ▲중요경제범죄조사단 부장 황보현희 ▲인권보호부장 최미화 ▲형사1부장 어인성 ▲형사2부장 최근영 ▲형사3부장 윤경 ▲여성아동범죄조사부장 김미수 ▲공공수사부장 김준호 ▲반부패수사부장 박향철 ▲강력범죄수사부장 이근정 ▲공판부장 최수지 ▲부부장 홍완희 ▲부부장 오지석 ▲부부장 손아지 ▲부부장 김영식 ▲부부장 윤성호 ▲부부장 조종민 ▲부부장 진종규 ▲부부장 최한얼 ▲부부장 이진순 ▲검사 김승곤


◇대구서부지청

▲지청장 신동원 ▲차장 정명원 ▲형사1부장 김상문 ▲형사2부장 김정은 ▲형사3부장 이선기


◇안동지청

▲지청장 이재만


◇경주지청

▲지청장 최선경 ▲형사부장 박수


◇포항지청

▲지청장 최나영 ▲형사1부장 이주용 ▲형사2부장 유시동


◇김천지청

▲지청장 김재혁 ▲형사1부장 이주현 ▲형사2부장 선현숙


◇상주지청

▲지청장 윤효선


◇의성지청

▲지청장 권영필


◇영덕지청

▲지청장 허윤희


◇부산지검

▲제1차장 신준호 ▲제2차장 백승주 ▲인권보호관 최재준 ▲중요경제범죄조사단 단장 박철완 ▲중요경제범죄조사단 부장 신형식 ▲중요경제범죄조사단 부장 신지선 ▲중요경제범죄조사단 부장 박대범 ▲중요경제범죄조사단 부장 이영화 ▲인권보호부장 이세희 ▲형사1부장 남계식 ▲형사2부장 김희주 ▲형사3부장 배상윤 ▲여성아동범죄조사부장 장송이 ▲공공·국제범죄수사부장 이건표 ▲반부패수사부장 이대헌 ▲강력범죄수사부장 서정화 ▲공판부장 김지윤 ▲부부장 이치현 ▲부부장 김형섭 ▲부부장 홍지예 ▲부부장 김해밝은 ▲부부장 유제민 ▲부부장 정윤식 ▲부부장 정승원 ▲부부장 최성규 ▲부부장 신헌섭


◇부산동부지청

▲지청장 최행관 ▲차장 김태헌 ▲형사1부장 이승학 ▲형사2부장 이은윤 ▲형사3부장 엄영욱 ▲부부장 김동규 ▲부부장 석수민


◇부산서부지청

▲지청장 김종현 ▲차장 채희만 ▲형사1부장 기노성 ▲형사2부장 신기련 ▲형사3부장 허용준 ▲부부장 권경호


◇울산지검

▲차장 이승훈 ▲인권보호관 오세문 ▲중요경제범죄조사단 단장 서창원 ▲중요경제범죄조사단 부장 진혜원 ▲형사1부장 강호준 ▲형사2부장 천헌주 ▲형사3부장 신미량 ▲형사4부장 최유리 ▲형사5부장 홍희영 ▲공판송무부장 조미경 ▲부부장 김지숙 ▲부부장 이정현


◇창원지검 ▲차장 조석규 ▲인권보호관 이용균 ▲중요경제범죄조사단 부장 김미은 ▲형사1부장 박성민 ▲형사2부장 정혁준 ▲형사3부장 김민구 ▲형사4부장 한지혁 ▲공판송무부장 최하연


◇마산지청

▲지청장 김승걸 ▲형사1부장 방준성 ▲형사2부장 김희연


◇진주지청

▲지청장 강정영 ▲형사1부장 김성태 ▲형사2부장 이혜현


◇통영지청

▲지청장 김형원 ▲형사1부장 김희영 ▲형사2부장 강진욱


◇밀양지청

▲지청장 이한울


◇거창지청

▲지청장 이세종


◇광주지검

▲차장 오종렬 ▲인권보호관 정보영 ▲중요경제범죄조사단 부장 조용한 ▲중요경제범죄조사단 부장 김선문 ▲중요경제범죄조사단 부장 윤재슬 ▲중요경제범죄조사단 부장 문지석 ▲인권보호부장 김해중 ▲형사1부장 신승희 ▲형사2부장 김은경 ▲형사3부장 임풍성 ▲여성아동범죄조사부장 장세진 ▲공공수사부장 김호경 ▲반부패·강력수사부장 김진용 ▲공판부장 정효민 ▲부부장 문승태 ▲부부장 이현주 ▲부부장 강일민


◇목포지청

▲지청장 김민아 ▲형사1부장 홍정연 ▲형사2부장 황영섭


◇장흥지청

▲지청장 이정호


◇순천지청

▲지청장 용성진 ▲차장 홍승표 ▲형사1부장 이경석 ▲형사2부장 김진희 ▲형사3부장 전영우 ▲부부장 김현서


◇해남지청

▲지청장 윤석환


◇전주지검

▲차장 조만래 ▲인권보호관 조희영 ▲중요경제범죄조사단 부장 박석용 ▲중요경제범죄조사단 부장 배철성 ▲형사1부장 황수연 ▲형사2부장 김금이 ▲형사3부장 조상규 ▲부부장 고명아


◇군산지청

▲지청장 최형원 ▲형사1부장 홍상철 ▲형사2부장 오진세


◇정읍지청

▲지청장 이상훈


◇남원지청

▲지청장 김동율


◇제주지검

▲차장 박성민 ▲인권보호관 김일권 ▲형사1부장 김정훈 ▲형사2부장 황선옥 ▲형사3부장 성두경


◇타기관 파견

▲고용노동부 송찬우 ▲금융부실책임조사본부 박현규 ▲법조윤리협의회 임아랑 ▲헌법재판소 김미선 ▲헌법재판소 정민희


◇의원면직


허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

