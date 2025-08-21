싸이 흠뻑쇼 티켓 80장 받은 소방관…직위해제에 경찰 수사 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소방공무원 가족 초청용 티켓 보고 누락

직위 해제 뒤 경찰 수사

현직 소방관이 가수 싸이의 '흠뻑쇼' 티켓 80장을 공연기획사로부터 받은 혐의로 경찰 수사를 받고 있다. 소속 소방본부는 해당 소방관을 직위해제하고 경찰에 고발했다.

인천 아시아드 경기장에서 열린 2025 싸이 흠뻑쇼 공연 모습. AP연합뉴스

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 21일 청탁금지법 위반 혐의로 고발된 인천 서부소방서 소속 A 소방경을 수사 중이라고 밝혔다.

A 소방경은 지난 6월 인천시 서구 아시아드경기장에서 열린 '싸이 흠뻑쇼' 입장권 80장을 공연기획사로부터 제공받은 의혹을 받고 있다. 기획사 측은 '소방공무원 가족 초청' 명목으로 해당 입장권을 전달했다고 설명했으나 A 소방경은 이 사실을 기관장에게 별도로 보고하지 않은 것으로 전해졌다.

인천소방본부는 지난달 A 소방경의 청탁금지법 위반 정황을 인지한 뒤 그를 직위해제 하고 경찰에 고발했다. 경찰 관계자는 고발장이 접수돼 현재 수사 중인 게 맞다"며 "구체적인 사실관계를 조사할 방침"이라고 말했다.





한편 싸이의 여름 대표 콘서트인 '흠뻑쇼 SUMMERSWAG 2025'는 지난 6월28~29일 인천 아시아드 주 경기장에서 열렸다. 이번 투어는 인천을 시작으로 의정부, 대전, 과천, 속초, 수원, 대구, 부산 등을 거쳐 오는 8월24일 광주 조선대학교 종합운동장에서 대미를 장식할 예정이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

