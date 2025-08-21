逆컨벤션 효과 국힘 전당대회, 첫날 투표율은 '역대 최고'…이유는

첫날 투표율 37.51% 역대 최대

예상 밖 투표율에 당권주자 셈법 분주

최종 투표율 50% 넘길까 관심



컨벤션 효과가 사라진 국민의힘 전당대회가 투표 첫날 예상 밖 역대 최대 투표율을 기록했다. 찬탄(탄핵 찬성) 대 반탄(탄핵 반대) 후보 간 격화된 경쟁과 당 안팎의 위기 상황이 투표율을 끌어올렸다는 분석이다. 이런 흐름이 최종 투표율까지 이어질 경우 찬탄 후보가 막판에 약진하는 이변이 일어날지 관심이 모아진다.

21일 국민의힘 대표 및 최고위원 선출 선거관리위원회에 따르면 8·22 전당대회 첫날 투표율은 37.51%로 집계됐다. 이는 역대 첫날 투표율 중 최고치였던 2023년 3·8 전당대회보다 2.79%포인트 높은 기록이다. 한동훈 전 국민의힘 대표가 당선됐던 지난해 7·23 전당대회 첫날 투표율과 비교하면 7.53%포인트 높다.

정치권에선 투표율이 예상을 뛰어넘었다는 반응이다. 지난 대통령 선거처럼 당권주자들이 찬탄 대 반탄 구도가 반복되면서 전당대회에 대한 관심이 낮았기 때문이다. 전당대회 내내 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨 관련 논란이 부각되면서 당 지지율이 역대 최저치로 떨어지는 등 역(逆) 컨벤션효과까지 나타났다. 여기에 특검의 당사 압수수색 시도까지 이어지며 이목이 분산됐다. 투표율 자체가 낮을 것이라는 전망이 지배적이었던 이유다.

예상보다 높은 투표율을 두고는 다양한 해석이 나온다. 우선 당권주자들이 찬탄·반탄으로 나뉘어 서로에게 당을 나가라고 요구하는 등 경쟁이 심화된 점이 흥행 요소로 꼽힌다. 여기에 당 안팎 상황에 위기감을 느낀 당원들이 행동에 나섰다는 시각도 있다. 국민의힘 관계자는 "외부적으로 조국 사면 등 이슈로 이재명 정부나 민주당에 대해 거부감이 커지면서 내부적으로 똘똘 뭉쳐야 한다는 생각이 당심이 표출된 것으로 보인다"고 풀이했다.

후보들은 높은 투표율을 두고 저마다 유리한 해석을 내놓고 있다. 찬탄파인 안철수·조경태 후보는 혁신을 기대하는 합리적 보수층이 투표에 나섰다고 본다. 조 의원은 이날 CBS 라디오에서 "극우세력과 손을 잡으면 내년 지방선거를 치르기 어렵다고 보는 게 합리적인 당원들의 생각"이라며 "혁신을 원하는 당원들이 투표를 많이 한 것 같다"고 말했다.

반면 반탄파는 당원의 다수를 이루는 강경 보수층이 투표에 참여해 전체 투표율이 높아진 것으로 본다. 이 경우 유력 당권주자인 김문수 전 고용노동부 장관에게 유리할 것이라는 전망이다. 장동혁 의원 측도 "투표율이 높으면 정치 신인이 부각되는 경우가 많다"며 장 의원에게 유리한 구도를 점쳤다.





투표 마지막 날인 이날 최종 투표율이 50%를 넘어설지 여부도 관심사다. 다만 투표 첫날 쏠림 현상이 있는 만큼 반탄파 2인이 앞선 구도가 흔들리진 않을 것이라는 전망이 지배적이다. 동시에 높은 투표율로 찬탄파가 2위에 오를 경우 이변이 생길 가능성도 배제할 수 없다. 22일 전당대회에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 24~25일 1·2위 후보만을 대상으로 재투표를 실시한다. 박상병 정치평론가는 "투표율이 높다고 해서 한 번에 과반 득표자가 나오지는 않을 것"이라며 "다만 찬탄파가 2위에 오르면 결선에서 예상 밖 결과가 나올 수 있다"고 내다봤다.





