'랜섬웨어 예방 노력해야'…금감원, '금융IT 리스크 대응 대책회의' 개최

IT 리스크 대응 유의사항 전달

사고사례 공유

금융감독원이 최근 랜섬웨어 감염 사고와 관련해 금융권 전산시스템의 안전성을 강화하는 방안을 논의했다.

금감원은 21일 오후 전자금융거래법상 전자금융 업무를 수행하는 458개 금융회사 등을 대상으로 '금융IT 리스크 대응 대책회의'를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의에서는 랜섬웨어 등 침해사고와 전산시스템 장애 사고 사례를 공유하고, 재발 방지를 위한 유의사항을 전달했다.

금감원은 최근 금융권 침해사고 분석 결과, SSL-VPN 등 외부 접속 장비의 보안 취약점이 주요 공격 대상으로 확인됐다고 설명했다. 특히 제조사 기술 지원이 종료된 노후 장비를 운영하거나 SSL-VPN 장비를 인터넷 망에 직접 연결하는 등 외부 접속 인프라의 보안 조치가 미흡한 경우 침해사고가 발생할 우려가 높으므로, 즉각적인 보안 통제 강화가 필요하다고 강조했다.

이를 바탕으로 금감원은 회의에 참석한 금융회사 등에 네트워크 및 시스템 접근 통제 강화, 주요 데이터에 대한 정기적인 백업 및 복구 체계 강화 등 IT리스크 대응을 위한 유의사항을 전달하고, 침해·장애 사고 예방을 위한 전사적인 노력을 당부했다.

이번 회의로 각 금융회사가 사이버 위협에 대한 대응역량을 점검하고, 실제 사고 발생 시 신속히 조치할 수 있는 기반을 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.





금감원은 "하반기부터 랜섬웨어 등 사이버 위협에 대한 대응체계와 전산장애 발생 시 복구를 위한 백업 현황 등을 중점적으로 점검해 금융권 IT부문의 안전성과 신뢰도 강화를 유도해 나갈 계획이다"라고 밝혔다.





