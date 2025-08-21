빅터 차 "한미 정상회담 기간, 北 상당한 도발 배제 못해"

빅터 차, 北 미사일 발사 및 핵실험 가능성 언급

"美국방부, 중국발 비상사태에 대한 선명한 약속 원할 것"

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담이 열리는 다음 주에 북한이 상당한 수준의 도발을 할 수 있다는 관측이 나왔다.

빅터 차 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌. 연합뉴스

미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국석좌는 20일(현지시간) 진행한 한미 정상회담 관련 언론 브리핑에서 "북한이 다음 주에 어떤 행동을 할 가능성을 배제할 수 없다"고 했다. 그는 "다음 주에 3가지 일이 결합하기 때문"이라며 "첫째는 정상회담이고, 두 번째는 현재 진행 중인 한미연합훈련(UFS·을지 자유의 방패)이다. 세 번째는 미국과 북한 사이에 어떤 접촉이나 외교가 없다는 점"이라고 설명했다. 이어 "경험적 연구에 따르면 이러한 요소들이 복합적으로 겹치는 것은 좋은 조짐이 아니다"라며 "정확히 알 수는 없지만, 미사일 (발사) 시험이나 핵실험이 나올 수 있다"고 내다봤다.

시드 사일러 CSIS 선임 고문도 "북한이 여름 훈련 기간이라는 걸 기억하는 게 중요하다"며 "이 기간에는 추가적인 군사력 과시, 미사일 발사, 포병 사격 시연이 있는 기간"이라고 짚었다. 다만 사일러 고문은 "아마도 북한의 도발이 치명적이거나 물리적인 형태는 아닐 것"이라고 예상했다.

차 석좌는 이번 한미 정상회담에서 트럼프 대통령이 우선순위로 내세울 수 있는 의제로 미국의 한국에 대한 무역적자 해소를 꼽았다. 그는 "트럼프 대통령은 동맹국과의 무역 적자 문제에 '레이저 빔'을 쏘듯이 집중하고 있다"며 "한국이 무역 흑자를 줄이기 위해 더 많은 약속을 내놓는 걸 보고 싶어 할 거 같다"고 했다. 그러면서 "알래스카 미·러 정상회담이 기대만큼 잘 진행되지 않았다는 점은 한국과의 회담이 잘 진행되기를 더욱 원하게 만들 수 있다"고 덧붙였다.

또 차 석좌는 "만약 주한미군 배치 변경에 대한 논의가 있다면, 이는 대만 해협에서의 전투를 억제하고 방어하는 데 우선순위를 두기 위해 전반적으로 재조정하는 것과 연계될 것"이라며 "트럼프 대통령 주변의 국방부 관리들은 중국과의 관계에 대한 한국의 더 명확한 약속을 원할 것"이라고 했다. 이는 중국의 대만 침공이 일어날 경우 한국이 어떻게 대응할 것인지 확약하길 원할 수 있다는 의미로 해석된다.

아울러 차 석좌는 '한미동맹 현대화'와 관련 "이는 지상군 감축을 포함한 주한미군 태세의 잠재적 변경을 의미한다"며 "여기에는 공군 및 해군 능력 향상, 한국의 방위비 지출 확대, 주한미군 주둔비 분담금 협정 변경, 전시 작전통제권 반환, 방위산업 협력 강화 등 다양한 내용이 포함될 수 있다"고 설명했다.





한편 카트린 카츠 CSIS 객원 연구원은 이 대통령이 방미 전 일본을 먼저 찾아 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담을 하는 것에 대해 "트럼프 대통령이 민감하게 반응할 수 있는 점은 한일 정상이 현재 진행 중인 민감한 무역·안보 협상을 미국에 맞서 공개적으로 공동 입장을 표명하는 계기로 삼을 가능성"이라고 했다. 그러면서 "일본과 한국은 여러 면에서 비슷한 위치에 있기 때문에 비공개 회담에서 서로 의견을 교환할 수 있겠지만, 트럼프 대통령을 상대로 함께 압박하는 듯한 모습을 취하는 것은 양국에 이익이 되지는 않을 것"이라고 덧붙였다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

