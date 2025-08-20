HD한국조선해양, 두산비나 2900억원 인수…"선박탱크 거점 활용"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HD한국조선해양이 두산에너빌리티의 베트남 법인 두산에너빌리티베트남(두산비나)을 인수한다.

HD한국조선해양은 20일 두산에너빌리티와 두산비나 주식 매매계약을 체결했다고 공시했다.

HD한국조선해양이 두산에너빌리티가 보유한 두산비나 주식 전량을 인수하는 형태로 총 거래금액은 2900억원 규모다.

두산비나는 베트남 중부 다낭에서 남쪽으로 120㎞ 떨어진 곳에 지난 2006년 설립 후 화력발전 보일러, 항만 크레인, 액화천연가스(LNG) 플랜트 모듈을 생산해왔다.

HD한국조선해양이 지난해 건조해 인도한 1만 3000TEU급 컨테이너 운반선의 시운전 하는 모습.

HD한국조선해양은 기존 두산비나에서 영위하던 사업을 유지하는 한편 이곳을 독립형 탱크 제작 기지 및 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 활용할 계획이라고 밝혔다.

독립형 탱크는 LNG 추진선·LPG 운반선·암모니아 운반선·액화이산화탄소 운반선 등 친환경 선박의 핵심 기자재로, 최근 국제해사기구(IMO) 환경 규제에 따라 그 수요가 지속 증가하고 있다.





HD한국조선해양은 이를 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 친환경 선박 라인업을 확대해 수익성을 극대화한다는 방침이다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

