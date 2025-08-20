HD한국조선해양, 두산비나 2900억원 인수…"선박탱크 거점 활용"

HD한국조선해양이 두산에너빌리티의 베트남 법인 두산에너빌리티베트남(두산비나)을 인수한다.
HD한국조선해양은 20일 두산에너빌리티와 두산비나 주식 매매계약을 체결했다고 공시했다.
HD한국조선해양이 두산에너빌리티가 보유한 두산비나 주식 전량을 인수하는 형태로 총 거래금액은 2900억원 규모다.
두산비나는 베트남 중부 다낭에서 남쪽으로 120㎞ 떨어진 곳에 지난 2006년 설립 후 화력발전 보일러, 항만 크레인, 액화천연가스(LNG) 플랜트 모듈을 생산해왔다.
HD한국조선해양은 기존 두산비나에서 영위하던 사업을 유지하는 한편 이곳을 독립형 탱크 제작 기지 및 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 활용할 계획이라고 밝혔다.
독립형 탱크는 LNG 추진선·LPG 운반선·암모니아 운반선·액화이산화탄소 운반선 등 친환경 선박의 핵심 기자재로, 최근 국제해사기구(IMO) 환경 규제에 따라 그 수요가 지속 증가하고 있다.
HD한국조선해양은 이를 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 친환경 선박 라인업을 확대해 수익성을 극대화한다는 방침이다.
세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
