뉴진스 소속사 어도어, 이도경 신임 대표 선임

이도경 어도어 신임 대표이사. 사진제공=어도어

하이브 레이블 어도어(ADOR)가 이도경 부대표(VP)를 신임 대표이사로 선임했다고 20일 밝혔다.

어도어는 이번 인사에 대해 "음반과 공연 등 아티스트 활동 기획 및 매니지먼트를 수행하는 레이블로서의 운영을 본격화하기 위한 결정"이라고 설명했다.

어도어는 지난해 8월 제작과 경영의 분리, 인적자원 배치를 통한 조직 정상화를 목적으로 민희진에서 인사관리 전문가 김주영 대표를 선임한 바 있다. 이사회는 당초 목표가 달성됐다고 판단하고, 아티스트 활동 지원과 사업 추진을 빠르게 수행할 수 있는 체제를 마련하기 위해 경영 실무 경험이 풍부한 이도경 신임 대표를 선임했다고 전했다.

이 신임 대표는 2019년 하이브(옛 빅히트엔터테인먼트)에 합류해 전사 비전 및 사업 전략 수립, 신사업 추진을 담당했다. 2022년부터는 하이브 뮤직그룹 IPX 사업본부 부대표를 맡아 아티스트 IP(지식재산권)를 활용한 솔루션 사업을 진행했다.

당시 이 대표는 소속 가수들의 굿즈, 팝업스토어, 응원봉 사업을 총괄했고, 공연 개최 도시 전역에 아티스트 IP를 적용하는 '더 시티(THE CITY)' 프로젝트를 기획·추진했다.





현재 어도어에는 전속계약 분쟁 중인 그룹 뉴진스(NewJeans)가 소속돼 있으며, 지난 6월에는 '2025 어도어 보이즈 글로벌 오디션'을 열고 차세대 보이그룹 제작을 준비 중이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

