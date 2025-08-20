충남 아산 경찰병원 들어선다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1724억 전액 국비 투입…300병상 규모 공공 종합병원 문 연다

아산 경찰병원 조감도

충남 아산에 오는 2029년 개원을 목표로 한 경찰병원 건립이 확정되면서, 충남 공공의료 서비스가 한층 강화될 전망이다.

충남도는 20일 기획재정부가 주재한 '2025년 제8차 재정사업평가위원회'에서 아산 경찰병원 건립사업이 예비타당성조사(예타)를 최종 통과했다고 밝혔다.

총사업비 1724억 원 전액 국비 투입으로 아산시 초사동 경찰종합타운 내 8만여㎡ 부지에 들어서는 아산 경찰병원은 ▲심뇌혈관센터 등 6개 전문의료센터 ▲24개 진료과 ▲300병상 규모를 갖춘 종합병원 수준의 공공의료기관으로 건립된다.

또 의료진 500여 명이 상주하며 경찰공무원뿐 아니라 지역 주민들도 진료를 받을 수 있어, 충남 서북부권의 의료 서비스 격차 해소와 질적 향상이 기대된다.

특히 경찰병원 개원으로 ▲필수·지역의료 확충 ▲비수도권 경찰관 의료복지 향상 ▲도민 공공의료 접근성 확대 ▲아산 서부권 발전 촉진 등 다방면에서 효과가 클 것으로 전망된다.

아울러 매년 10만 명 규모의 경찰교육생 의료 지원 기반이 마련돼, 제2중앙경찰학교 유치에도 긍정적인 탄력이 붙을 것으로 보인다.

도는 2021년 경찰청 타당성 조사 예산 확보를 시작으로 2022년 전국 공모를 통해 아산시를 최종 후보지로 확정했으며, 지난해 5월 신속예타 대상 선정에 이어 이번 예타 최종 통과까지 이끌어냈다.





도 관계자는 "아산 경찰병원 개원은 충남 공공의료 체계 강화와 지역 균형 발전을 이끄는 핵심 계기가 될 것"이라며 "향후 수요에 맞춰 단계적 기능 확대도 검토할 계획"이라고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

