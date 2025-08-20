진도군, 조도면민 체육대회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군민·향우 800여명 참여

광복절 기념 화합과 나눔의 장

조도면민 체육대회를 알리는 입장식. 진도군 제공

전남 진도군 조도면 조도초등학교 운동장에서 제80주년 광복절을 기념한 제79회 조도면민 체육대회가 지난 15~16일 이틀간 성황리에 열렸다.

이번 체육대회에는 김희수 진도군수, 박지원 의원, 박금례 진도군의회 의장, 군의원과 기관단체장, 재경·재부·재광·재목 향우회원 등 800여명이 참석해 뜻깊은 시간을 함께했다.

개회식에는 지역 발전과 주민 화합에 기여한 향우와 체육인 7명이 진도군수 및 군의회 의장 표창을 받았다.

또한 조도면체육회와 조도면이장단이 각각 인재육성장학금과 체육회 발전기금 100만원을 기탁했고, 향우 기업인들도 총 900만원 상당의 고향사랑기부금을 내놓으며 고향 발전에 힘을 보탰다.

체육대회는 12개 마을 선수단의 입장식을 시작으로 축구·배구·줄다리기·윷놀이 등 경기와 함께 조도농악 길놀이, 조도난타 공연이 이어졌다. 제기차기, 낚시걸이, 신발 던지기, 경품 추첨, 노래자랑 등 남녀노소가 즐길 수 있는 부대행사도 마련돼 큰 호응을 얻었다.

박귀동 조도면체육회장은 "면민과 향우가 하나 되는 화합의 장이 된 것을 기쁘게 생각한다"며 공동체 발전을 다짐했다.





김희수 군수는 "조도면민 체육대회는 광복절의 의미를 되새기면서 주민들이 자주와 자립, 연대의 가치를 함께 실천하는 자리다"며 "면민의 뜨거운 열정이 고향 발전으로 이어지길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

