노원구 달동네 백사마을, 3178가구 아파트로 변신…정비계획 최종 고시

올해 하반기 착공…2029년 상반기 준공 예정
불암산 등 인근 자연 환경 조화 고려
분양·임대 혼합하는 소셜믹스 도입
서울의 대표 '달동네' 백사마을 재개발 사업 정비계획변경안이 최종 고시됐다. 서울시는 올해 하반기 착공, 2029년 상반기 준공 목표로 사업을 추진한다는 방침이다.
21일 시에 따르면 노원구 중계본동 30-3번지 일대 백사마을은 지하 4층에서 지상 35층 규모 총 26개동, 3178가구 규모의 공동주택으로 조성된다. 기존에는 2437가구로 계획됐지만 741가구가 증가했다.
분양주택은 2613가구로 이 중 1260가구는 토지 등 소유자에게, 1353가구는 일반분양으로 공급된다. 임대주택은 566가구로 해당 정비구역의 철거 세입자 중 임대주택을 신청한 이들에게 200가구, 나머지는 서울시 내에서 시행되는 재개발사업 철거 세입자 등에게 공급될 예정이다.
백사마을은 서울과 경기도 경계인 불암산 자락 노원구에 위치한다. 과거 주소인 산 104번지 일대에 주거지가 형성되면서 백사(104)마을이라는 이름이 붙었다. 1960~1970년대 정부가 서울과 경기도 경계 지역으로 무허가 정착지 주민을 이주하는 사업을 진행했는데 이때 백사마을도 조성됐다. 2009년 재개발정비구역으로 지정된 후 사업시행자 변경 등 여러 난관을 겪으며 16년간 사업이 지연된 바 있다.
시는 불암산 등 인근 자연환경과의 조화와 주거 편의를 우선으로 재개발을 진행한다는 방침이다. 도시 경관을 고려해 독창적·차별화된 단지 디자인을 적용했다.
아울러 소셜믹스(분양·임대 혼합 주택)도 도입한다. 이를 통해 계층 분화와 차별을 완화하고, 입주민 간 심리적 거리감을 줄여 사회통합과 주거 복지 향상을 이끈다.
시는 하반기 공사에 본격 착수하고 2029년 상반기 준공을 목표로 잡았다. 현재는 주민 이주 절차 등이 진행 중이다. 98%가 완료했으며 다음 달까지 이주를 마무리할 예정이다. 철거 공정은 오는 11월 완료를 목표로 하고 있으며 현재까지 약 65%의 진행률을 기록하고 있다.
최진석 서울시 주택실장은 "앞으로 신속한 사업 추진으로 주택 공급을 촉진하고 백사마을 재개발사업이 성공적으로 마무리될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 했다.
이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
