공노총, '이태원 참사' 소방관 사망에 "트라우마 치료·근무여건 개선 시급"

지난해 11월 8일 공노총 소방노조가 정부세종청사 소방청 일대에서 소방공무원의 처우개선 등을 요구하는 기자회견을 하고 있다. 공노총

대한민국공무원노동조합총연맹(위원장 석현정)은 20일 이태원 참사 출동 후유증에 시달리다 사망한 소방관 A 씨를 추모하고, 정부에 소방공무원의 트라우마 치료를 비롯한 정신건강 관리, 인력 확충, 근무 여건 개선 등을 요구하는 내용의 성명을 발표했다.

공노총은 "인천소방본부 소속이자 공노총의 소중한 조합원이던 동료 소방공무원의 비보에 깊은 애도를 표한다. 그는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 평생을 헌신한 참된 공직자였다"라며 "특히 이번 사건은 단순한 개인의 아픔이 아니라, 이태원 참사로 인한 트라우마와 반복되는 재난 현장에서의 정신적·육체적 고통이 만들어낸 비극이다. 소방공무원들이 매일같이 국민을 대신해 겪어야 하는 심리적 충격과 고통은 결코 개인의 문제로 치부할 수 없다"라고 강조했다.

공노총은 이어"소방공무원들은 여전히 열악한 처우 속에 방치돼 있다. 국민의 안전을 위해 몸을 던지는 이들이 정작 자신을 지킬 최소한의 장치조차 보장받지 못한다는 것은 심각한 사회적 모순"이라며 "트라우마 치료와 정신건강 관리, 인력 확충, 근무 여건 개선은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라고 지적했다.





공노총은 그러면서 "공노총은 고인의 숭고한 희생을 결코 잊지 않을 것"이라며 "다시는 소방공무원 노동자가 고립과 무력감 속에서 쓰러지는 일이 없도록, 국가와 사회가 책임을 다하는 제도적 장치 마련과 처우 개선을 강력히 요구한다"라고 밝혔다. 아울러 "고인의 명복을 빌며, 유가족께 깊은 위로를 전하며, 그의 희생이 헛되지 않도록 공노총은 끝까지 함께하겠다"고 덧붙였다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

