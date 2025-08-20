“군민 안전 지키는 실전 대응역량 강화 기대”… 이남철 고령군수, 을지연습 격려 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 고령군 이남철 군수가 지난 19일 2025 을지연습에 참여 중인 지역 유관기관을 차례로 방문해 훈련 근무자들을 격려했다.

이남철 고령군수가 을지연습 유관기관을 격려 방문하고 있다. 고령군 제공

이날 이 군수는 18일부터 21일까지 을지연습을 진행 중인 고령교육지원청 상황실을 시작으로 고령경찰서, 고령소방서, 고령군청 상황실을 순차적으로 찾아 훈련 참여자들을 위문하고 격려품을 전달했다.

현장에서는 근무자들과 일일이 악수를 하며 애로사항을 청취하고, 실제 전시·재난 상황에 대비하듯 긴장감을 유지해줄 것을 당부했다.

이 군수는 "을지연습 기간 밤낮을 가리지 않고 훈련에 임하는 모든 분의 노고에 감사드린다"며 "올해 훈련을 계기로 고령군과 유관기관이 유기적으로 협력해 지역 안보역량을 한층 강화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





고령군은 이번 훈련을 통해 재난 대응과 군민 안전 확보를 위한 기관 간 협조체계를 점검하고 위기관리 능력을 실전 수준으로 끌어올린다는 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

