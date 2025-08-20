함양군, 특별재난지역 지정 … 37개 항목 간접 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기본 24개 항목에 특별재난지역

13개 항목 추가 지원, 군민 생계 안정 도움



경남 함양군은 지난 7월 16일부터 20일까지 발생한 집중 호우로 '특별재난지역'으로 지정됨에 따라, 군민을 대상으로 총 37개 항목에 대한 간접 지원을 진행하고 있다고 20일 밝혔다.

이번 간접 지원은 기본적으로 24개 항목이 적용되며, 특별재난지역으로 선포된 지역에는 이와 별도로 13개 항목이 추가로 적용돼 집중 호우로 피해를 본 군민들의 실질적인 생계 안정과 생활 회복에 도움이 될 것으로 기대된다.

함양군청 전경.

기본 지원 항목에는 ▲국세와 지방세 감면 또는 유예 ▲국민연금 보험료 납부 예외 ▲상하수도 요금 감면 ▲재해 복구 자금 융자 ▲국공유재산 사용료 감면 ▲민방위대원 교육 면제, 가전제품 수리 지원 등 총 24개 항목이 포함된다.

여기에 특별재난지역으로 지정됨에 따라 추가로 ▲국민건강보험료 경감 전▲기요금·도시가스 요금·지역난방 요금 감면 ▲유무선 통신 요금과 유료 방송 서비스 요금 감면 ▲대체 산림자원 조성비 면제 △예비군 훈련 면제 등 총 13개 항목이 추가로 적용된다.

군은 간접 지원 항목에 대한 자세한 내용을 담은 종합 안내서를 함양군 누리집에 게시하고 있으며, 읍·면사무소와 마을회관, 관계기관 등에도 배부해 지속해서 홍보할 계획이다.





군 관계자는 "이번 간접 지원이 집중 호우로 어려움을 겪고 있는 우리 군민들의 생활 안정에 실질적인 도움이 되기를 바란다"라며 "앞으로도 신속하고 정확한 행정 지원이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

