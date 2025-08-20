박동식 사천시장, 이·통장협의회 간담회 열고 소통 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14개 읍면동, 이·통장과 대화의 시간 가져

박동식 경남 사천시장은 행정의 최일선에서 주민화합과 지역발전을 위해 헌신 봉사하는 이·통장들과 쌍방향 소통을 강화하기 위한 대화의 시간을 가졌다.

박 시장은 시청 민방위교육장에서 '2025년 이·통장협의회 간담회'를 열고, 14개 읍면동, 이·통장들과 격의 없는 소통의 시간을 가졌다.

이날 간담회에는 이·통장연합회 사천시지회 유동연 회장과 읍면동, 이·통장 협의회장 등 50여 명이 참석했으며, 시정 주요 현안을 설명하고 건의 사항을 청취하는 순으로 진행됐다.

박동식 사천시장 2025년 이·통장협의회 간담회.

AD

특히, 이번 간담회는 향후 정책 방향에 대한 시민 공감대 형성 및 지역의 참 봉사자이자 오피니언 리더로서 해야 할 역할을 되새기는 소통의 장이었다.

이날, 이·통장들은 그동안 행정 최일선 현장에서 이·통장 업무를 수행하는 과정에서 겪었던 다양한 사례에 대해 허심탄회하게 대화하면서 발전방안을 모색했다.

유동연 회장은 "이런 뜻깊은 소통의 시간을 마련해주신 시장님에게 감사드리며, 사천시가 대한민국 우주항공 수도로서의 입지를 확고히 하는데 우리 이·통장들이 함께 노력하겠다"고 말했다.





AD

박동식 시장은 "늘 지역 구석구석을 세심히 살피며 시정의 든든한 동반자로 헌신하는 이·통장님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "앞으로도 사천시가 명실상부한 우주항공 산업의 중심지로 더욱 도약할 수 있도록 든든한 버팀목이 되어 달라"고 당부했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>