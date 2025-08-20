3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피, 1.74% 하락…3096.78에 거래

대부분 업종 약세…코스닥도 하락세

한국증시가 20일 하락 출발 후 약세를 이어가고 있다. 코스피는 50여포인트 빠지며 3100선을 내줬다.

20일 오전 9시40분 기준 코스피지수는 전날 대비 54.78포인트(1.74%) 내린 3096.78에 거래되고 있다. 이날 지수는 30.4포인트(0.95%) 내린 3121.52로 출발한 후 낙폭을 확대하며 3090선까지 하락했다. 외국인과 기관이 각각 791억원, 2061억원어치를 순매수하고 있다. 개인은 2832억원어치를 팔아치우고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼성전자(0.57%), 현대차(0.23%), 삼성전자우(0.17%)만 올랐다. 반면 두산에너빌리티(-9.58%), 한화오션(-5.09%), SK하이닉스(-3.52%), HD한국조선해양(-3.24%), 카카오(-2.61%), HD현대중공업(-2.46%), 삼성물산(-2.24%), NAVER(-2.00%), 한화에어로스페이스(-1.93%), KB금융(-1.83%), 현대모비스(-1.57%), LG에너지솔루션(-1.56%), 셀트리온(-1.21%), 삼성바이오로직스(-0.68%) 등 대부분 종목은 하락세다.

업종별로 보면 기계장비(-6.27%), 전기가스(-4.97%), 건설(-4.82%), 증권(-3.65%), 의료정밀기기(-2.64%), 중형주(-2.26%), 금융(-2.11%), 일반서비스(-2.10%), IT(정보기술) 서비스(-2.06%), 운송장비부품(-1.98%), 금속(-1.95%) 등 전체 업종이 하락세다.

같은 시간 코스닥지수는 전날 대비 18.00포인트(2.28%) 빠진 769.96을 기록했다. 이날 지수는 9.33포인트(1.18%) 내린 778.63으로 출발한 후 하락폭을 키우고 있다. 외국인과 개인이 각각 158억원, 575억원어치를 순매수하고 있다. 기관은 484억원어치를 팔아치웠다.





시가총액 상위 종목 중에선 삼천당제약(1.19%), 펩트론(0.66%)이 상승했다. 반면 에이비엘바이오(-4.57%), 리가켐바이오(-3.81%), 파마리서치(-3.56%), HLB(-3.45%), 레인보우로보틱스(-3.45%), 클래시스(-2.60%), 알테오젠(-2.46%), 실리콘투(-2.46%), 리노공업(-2.15%), 코오롱티슈진(-2.03%), 케어젠(-1.71%), 휴젤(-1.63%), 이오테크닉스(-1.42%), 셀트리온제약(-1.13%), JYP Ent.(-1.01%) 등은 대부분 종목은 하락세를 나타냈다.





