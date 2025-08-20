이스타항공·제주항공, 단독 노선 늘려 반등 노린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이스타항공, 부산발 국제선 확대

제주항공, 인천-구이린 단독 운항

과열 경쟁으로 실적 부진을 겪고 있는 저비용항공사(LCC) 업계가 단독 노선을 확대해 실적 개선에 나선다.

이스타항공은 10월 26일부터 부산발 오사카, 후쿠오카, 삿포로 노선 운항을 시작하고 20일부터 항공권 판매를 시작한다고 밝혔다.

▲부산-오사카 ▲부산-후쿠오카 노선은 각각 매일 2회 왕복, ▲부산-삿포로 노선은 매일 1회 왕복 운항한다. 이에 따라 부산 출발 노선은 동계 스케줄 기준 총 10개로, 운항 노선의 30%로 늘었다.

이스타항공은 부산 노선 및 항공기 운항편 증가에 따라 지난 12일 부산 거점 객실승무원 모집을 처음으로 시작한 바 있다. 또 신규 노선 취항을 기념해 다음주부터 부산발 전 노선 프로모션을 실시할 예정이다.

이스타항공 관계자는 "작년 말부터 타이베이, 치앙마이, 푸꾸옥, 오키나와, 구마모토 등 부산발 노선을 꾸준히 확대하며 부울경 지역 주민분들의 항공 교통 편의 향상에 기여하고 있다"며 "부산 지역에서 다양한 프로모션과 브랜드 홍보 활동을 적극 전개할 것"이라고 말했다.

제주항공도 10월 1일부터 인천-구이린 노선을 주 4회(수·목·토·일) 일정으로 단독 운항을 시작한다.

구이린은 중국 남부에 위치한 대표 관광지로 계림산수, 리강 등 유수한 자연경관으로 유명하다. 자전거 투어, 하이킹, 래프팅 등 자연 체험 액티비티도 가능해 2030 자유여행객에도 인기가 높다.

지방발 단독 노선의 운항도 재개해 지난 5월 제주-시안, 6월 제주-방콕/마카오 노선을 재운항하는 등 지방 출발 승객의 이동 편의를 높이고 있다.

현재 제주항공은 일본·중화권·동남아 지역에 인천발 10개 노선, 부산과 제주발 5개 노선 등 총 15개 단독 노선을 운항하고 있다. ▲인천-히로시마/마쓰야마/시즈오카/오이타/하코다테 등 5개 노선 ▲인천-웨이하이/자무쓰/스자좡, 부산-스자좡, 제주-시안/마카오 등 6개 노선 ▲인천-비엔티안/바탐, 제주-방콕, 부산-싱가포르 등 4개 노선이다.





한편 증시에 상장된 4개 LCC(티웨이항공·제주항공·진에어·에어부산)는 모두 영업 적자를 기록했다. 제주항공은 419억원의 영업손실을 기록했고, 티웨이항공은 영업손실이 790억원에 달했다. 진에어와 에어부산도 각각 423억원, 111억원의 적자를 기록했다.





