복당 1순위에 나홀로 이준석 선택하자…이준석 "안철수, 옳고 강한 분"

국힘 당대표 후보자 마지막 토론회 진행

안철수만 '이준석', 나머지는 '홍준표'

국민의힘 당 대표 후보 마지막 토론회에서 안철수 후보가 '복당시켜야 할 인물'로 이준석 개혁신당 대표를 꼽자 이 대표는 "옳고 강하다"고 극찬했다. 19일 이 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '국민의힘에 꼭 1명을 복당시킨다면'이라는 질문에 자신을 택한 안철수 후보의 사진을 공유하고 "DASH 안철수!"라고 응원의 글을 보냈다.

이준석 개혁신당 대표가 5일 국회에서 아시아경제 시사쇼에 출연해 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 김현민 기자

AD

이 대표는 "지난 계엄 사태 이후 안철수 의원의 위기의식과 메시지는 군더더기가 없다"며 "누군가 '정치가 바로 서려면 무엇이 필요한지'를 묻는다면 저는 용기라고 답하겠다"며 "머릿속에서 독립운동하면 뭐 하나. 안철수 의원처럼 행동에 옮기지 못하면 공염불"이라고 말했다. 이어 "안 의원같이 중요한 선거를 많이 치러본 분이 선거에 임해서 인기 영합적인 발언을 할 유혹이 없겠느냐"며 "며칠 전 조국-윤미향 사면 반대 현수막 들던 그 모습, 제가 사진으로 찍었다. 사진기자님들이 보시기 어려운 각도에서 누군가는 기록해야 할 것 같았다"고 했다.

앞서 이날 오후 진행한 국민의힘 8·22 전당대회 당 대표자 후보자 3차 토론회에서는 김문수·안철수·장동혁·조경태 후보에 '국민의힘에 꼭 1명을 복당시킨다면'이라는 질문이 나왔다. 복당 대상 예시로는 홍준표 전 대구시장과 이준석 대표가 나왔다. 이에 세 후보는 모두 홍 전 시장을 택했지만 안 후보만 유일하게 '이준석'을 택했다.

19일 오후 국민의힘 당대표 후보 TV토론에서 '홍준표 전 대구시장과 이준석 개혁신당 대표 중 누구를 복당 시키고 싶냐'는 물음에 안철수 후보만이 '이준석'이라고 답했다. TV조선

안 후보는 "이 대표는 2030의 상징"이라며 "이과 출신인 만큼 우리 경제를 발전시키는 데 굉장히 해박한 지식을 가지고 있다"며 그의 복당을 지지했다. 김문수 후보는 "홍 전 시장은 국민의힘의 동지"라며 "고락을 함께했고 경선에서도 같이 참여했는데 안타깝게 같지 못한 점이 아쉽다. 꼭 모시고 싶다"고 했다.





AD

장동혁 후보는 "홍 전 시장은 국민의힘을 위해 어려울 때나 힘들 때나 함께 해왔다"며 "대선 경선 과정에서 여러 불만이 있어 탈당했지만 그래도 우리 당을 아끼는 분"이라고 선택 이유를 설명했다. 조경태 후보 또한 "홍 전 시장은 보수의 가치를 잘 실현하는 훌륭한 정치인"이라며 "홍 전 시장과 이준석 대표는 아주 가깝기 때문에 두 분이 다 같이 올 수 있는 길을 열 수 있다고 생각한다"고 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>