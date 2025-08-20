에이블리, 판매자 전용앱 출시…"셀러 편의성 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주문 관리·문의 관리 등 주요 기능 모아

고객 문의 '채팅'·'앱 푸시' 기능 등 도입

에이블리코퍼레이션이 운영하는 패션 플랫폼 에이블리가 셀러 편의성 강화를 위해 판매자 전용 앱(애플리케이션) '에이블리 내 마켓 관리'를 출시했다고 20일 밝혔다.

판매자 전용 앱은 '주문 관리', '문의 관리' 등 마켓 운영에 필요한 주요 기능을 한곳에 모았다. PC나 모바일 웹 접속을 거쳐야 했던 과거와 달리, 모바일 환경에 최적화된 전용 앱을 통해 실시간으로 마켓을 관리할 수 있다. 소수 인력으로 운영되는 중소형 셀러를 포함해 고객 규모가 큰 대형 마켓까지 편의성이 높아질 것으로 기대된다. 해당 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 내려받을 수 있다.

에이블리코퍼레이션이 운영하는 패션 플랫폼 에이블리가 셀러 편의성 강화를 위해 판매자 전용 앱(애플리케이션) '에이블리 내 마켓 관리'를 출시했다고 20일 밝혔다. 에이블리 제공

직관적인 UI·UX(사용자 환경·사용자 경험)를 적용해 초보 셀러도 쉽게 사용할 수 있는 점이 특징이다. 사업 운영의 핵심 기능인 '주문 조회', '문의 관리'를 메인 화면에 배치했다. 문의 관리 탭에는 '배송', '가격', '입고' 등 문의 유형과 '인입 날짜', '진행 상황'별 검색 필터를 도입해 원하는 방식으로 문의를 선별하고 관리할 수 있다. 실시간으로 인입되는 고객 문의는 앱 내 채팅 기능을 통해 바로 답변할 수 있다.

실시간 '앱 푸시(Push)' 기능도 제공한다. 셀러는 신규 주문, 반품 및 교환 문의 등 변동 사항을 즉시 확인하고 빠르게 처리할 수 있다. 지난 6월 시범 운영을 시작한 '뷰티샵 예약(네일, 속눈썹 등 오프라인 뷰티샵 예약 서비스)' 입점 판매자를 위한 예약 관리 기능을 마련한 점도 특징이다. 매장 운영 시간과 가격 설정, 예약 조회 등 다양한 기능을 지원한다.





에이블리 관계자는 "앞으로도 셀러 편의성 향상을 위한 방안을 다각도로 고민하며 판매자 전용 앱을 꾸준히 고도화해 나갈 계획"이라며 "많은 판매자가 에이블리의 기술력을 통해 마켓 운영 과정에서 겪는 고충을 해소하고 매출 성장까지 이룰 수 있길 기대한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

