박완수 경남지사 "평상시 훈련으로 대피체계 실효성 갖춰야"

"실효성 있는 대피 체계는 평상시 훈련을 통해 마련돼야 한다."

박완수 경남도지사가 19일 도청 통합방위상황실에서 열린 '2025 을지연습 일일상황 보고회의'에서 이같이 강조했다.

박완수 경남도지사가 2025 을지연습 일일상황 보고회의를 이끌고 있다. 경남도 제공

박 도지사는 "주민 대상 긴급 대피 명령 체계 등 대응 역량을 이번 연습 기간에 반드시 보완해야 한다"고 지시했다.

이와 함께 ▲산불, 폭우 등 복합재난 속 실전형 대피 훈련 필요성 ▲무인기, 드론 공격 대응을 위한 군 방어체계 강화 ▲창원터널 등 교통 핵심시설 차단 시 우회로 마련 및 복구대책 수립 ▲응급의료소 설치계획 구체화 등도 당부했다.

박 지사는 "을지연습은 매년 8월에 시행되지만, 재난이나 전쟁은 특정 시기에만 발생하지 않는다"라며 "훈련 시기와 시나리오 또한 유연하고 현실적으로 구성돼야 한다"고 말했다.

아울러 "경상남도 통합방위협의회도 평상시 소관 범위에만 머물지 말고, 유사시 타 기관과의 협조 가능성을 염두에 두고 정보 공유 체계를 보완해야 한다"고 덧붙였다.

박완수 경남도지사(가운데)가 도청 통합방위상황실에서 열린 2025 을지연습 일일상황 보고회의에서 발언하고 있다. 경남도 제공

이날 회의에는 제39보병사단 등 관련 기관 관계자들이 참석했다.

이들은 군사 상황 보고, 종합상황 보고, 중앙통제단 사건처리 보고 등을 진행했다.

또 사천 및 양산지역 동시다발 방화에 따른 대형산불 발생 상황을 가정해 산불 현황과 진화 대응, 구급 및 구호 대책, 군·경 방호계획을 확인했다.

도내 다중이용시설 테러를 가장한 의료시설, 인력, 의약품 부족에 따른 대응 방안과 유관기관 협조체계도 공유했다.





경남도는 오는 22일까지 이어지는 을지연습 동안 다양한 위기 상황을 가정한 실전 중심 훈련을 통해 지역 방위 역량을 점검하고 보완할 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

