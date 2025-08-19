용인시, 동백·보정복지회관 인테리어 통합관리 설계 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설계·시공 통합 관리로 공기 단축·예산 절감…품질 향상도 기대

경기도 용인시는 동백종합복지회관과 보정종합복지회관 건립을 위한 '인테리어 통합관리' 설계를 완료했다고 19일 밝혔다.

시는 이날 오후 이상일 시장 및 관련 부서 관계자와 용인도시공사, 시공사, 설계사 관계자 등이 참석한 가운에 설계완료 보고회를 개최했다.

기흥구 중동 866에 들어서는 동백종합복지회관은 연면적 1만3027㎡ 규모로 수영장, 평생학습관, 노인복지관, 청소년문화의집, 장애인주간이용센터 등을 갖추게 된다. 기흥구 보정동 1264-2에 건립되는 보정종합복지회관은 연면적 1만5948㎡ 규모다. 도서관, 노인복지관, 시립어린이집, 장애인주간이용센터, 청소년문화의집, 체육관 등으로 구성된다.

이번 사업에 적용한 '인테리어 통합관리'는 설계부터 시공까지 전 과정을 통합 관리하는 방식이다. 그동안 공공건축물의 인테리어 설계와 시공을 분리 발주해온 데 따른 공기 지연, 디자인 불일치, 품질 저하 등의 문제를 해결하기 위해 도입했다.

시는 이번 통합관리를 통해 두 시설의 개관 시기를 당초 계획했던 내년 6월에서 4월로 2개월 정도 앞당기는 것은 물론 예산도 59억원가량 절감했다고 설명했다. 건축물 여러 공간에 적용되는 디자인의 통일성을 확보하고 공사 품질도 향상할 수 있을 것으로 시는 기대한다.





이 시장은 "이번 인테리어 통합관리는 향후 공공건축물 건립에 많은 시사점을 주고 있다"며 "개관이 차질 없이 이루어질 수 있도록 남은 공사도 잘 진행해 달라"고 당부했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

