국힘 당대표 마지막 토론…尹·전한길 놓고 '반탄 vs 찬탄' 격돌

김문수 "계엄 잘못됐지만 탄핵은 달라"

장동혁 "전한길, 우리 당 위해 열심히 싸워"

안철수·조경태, '전한길 단절' 재차 강조

국민의힘 전당대회를 사흘 앞두고 열린 마지막 당대표 후보자 TV토론회에서 4명의 후보가 윤석열 전 대통령의 비상계엄과 탄핵, 극우 성향 유튜버 전한길씨 등을 두고 거센 공방을 벌였다. 반탄(탄핵반대)파 김문수·장동혁 후보는 윤 전 대통령 탄핵 반대 입장을 유지했고, 찬탄(탄핵찬성)파 안철수·조경태 후보는 전씨 등과의 단절을 재차 강조했다.

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 6차 전당대회 3차 텔레비전 토론회에 앞서 파이팅을 외치고 있다. 연합뉴스

김 후보는 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 국민의힘 당대표 후보 3차 TV토론회에서 '비상계엄이 자유민주주의의 가치에 맞느냐'는 조 후보 질문에 "자유민주주의 헌법에 비상계엄이 대통령 (권한으로) 있지만 이번에는 잘못됐다"며 "윤 전 대통령이 책임지고 파면되고 갇혀 있다"고 말했다.

다만 김 후보는 '헌법재판소의 대통령 파면 결정이 정당하다는 뜻이냐'는 질문에는 "(헌재) 결정을 받아들이긴 하지만 모든 면에서 올바르다고 보지는 않는다"며 "더불어민주당이 탄핵을 찬성하는 것과 우리 의원들이 윤 전 대통령을 탄핵하는 것은 다른 문제"라고 설명했다.

특히 김 후보는 당대표가 되면 특검 수사 과정에서 윤 전 대통령 등에 대한 인권침해가 있었는지 진상조사를 하겠다고 밝혔다. 그는 "이재명 3대 특검에 의해 인권침해가 많다"며 "당대표가 되면 진상조사위원회를 즉시 구성해서 윤 전 대통령에 대한 인권침해가 무엇이 있었는지 진상조사하겠다"고 말했다.

장 후보 역시 탄핵 관련 질문에 "(헌재 결정은) 수용하지만 재판 절차가 불공정했고 방어권 보장이 안 된 것은 여러 차례 말했다"고 했다. 장 후보는 '탄핵 반대 당론 철회' 여부 질문엔 "저는 다시 돌아가도 탄핵 반대는 확고하다"며 "다른 정치적 방법으로 해결할 수 있는데, 탄핵에 찬성하는 것은 옳지 않았다"고 말했다.

장 후보는 '한동훈 전 국민의힘 대표와 전한길씨 중 재보궐 선거에 누구를 공천할 것이냐'는 질문에는 전씨를 택하면서 "전씨는 탄핵 때부터 우리 당을 위해서 함께 열심히 싸워온 분이고, 더불어민주당과 이재명 정권과도 열심히 싸우고 있다"며 "열심히 싸우고 있는 분에 대해서는 공천을 줄 수 있다"고 말하기도 했다.

장 후보는 조 후보를 겨냥해 "일전에 대통령 관저 앞에 갔던 45명을 우리 당에서 퇴출해야한다고 말했는데 만약 당대표가 되면 당론을 지속적으로 어기는 의원들을 어떻게 할 것이냐"고 공격하기도 했다. 조 후보가 "당대표가 되면 당론 제도를 없애겠다"고 답하자 장 후보는 "당의 어떤 운명을 결정하는 국면에서 지난번 탄핵처럼 전체 의원 수의 10%밖에 안 되는 분들이 당의 운명을 결정해도 되겠나"라고 따져 물었다.

한국사 강사 전한길 씨가 18일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 농성 중인 김문수 당 대표 후보와 웃으며 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

안철수·조경태 후보는 전씨를 언급하며 김문수·장동혁 후보를 공격했다. 조 후보는 "오늘 토론회를 보면서 상당히 마음이 아픈 게 장 후보가 재보궐 선거에 공천할 후보로 전씨를 선택한 것을 보고 깜짝 놀랐다"며 "전씨는 윤어게인을 주창하는 분이고 그분이야말로 내란 동조 세력"이라고 비판했다.

안 후보는 김 후보를 겨냥해 "전씨가 농성장에서 '장 후보만 지지하는 건 아니다'라고 했다"며 "무례한 행동이라고 생각하지 않는가"라고 물었다. 이에 김 후보는 "전씨가 특정 후보를 지지하지 않았는데 지지한 것처럼 보도된 데 대해 해명하기 위해 왔었다"며 "무례하다기보다는 잘못된 것을 바로잡으려고 와서 해명한다고 생각했다"고 반박했다.





국민의힘 신임 지도부를 뽑는 전당대회는 오는 22일 충북 청주 오스코에서 열린다. 당대표 후보 중 과반 득표자가 나오지 않으면 오는 26일 결선 투표를 통해 당대표를 최종적으로 선출한다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

