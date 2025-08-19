빈집 효율적 관리 맞손…시장·군수·구청장協－한국빈집관리사協 업무협약

대한민국시장·군수·구청장협의회(대표회장 조재구 대구 남구청장)는 19일 대구시 남구청 2층 회의실에서 '한국빈집관리사협회'와 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 인구감소 및 지방소멸위기 대응의 일환으로 전국 빈집 문제해결을 위한 협의회-한국빈집관리사협회 간 민관협력체계를 구축해 빈집 효율적 관리 및 공동정책 발굴 추진, 지역사회 활성화 구현은 물론, 상호 간의 다양한 현장 경험과 역량, 인적·물적 자원과 네트워크를 활용해 지방의 지속가능한 발전을 도모하기위해 추진됐다.
협약식에는 조재구 협의회 대표회장과 전상선 한국빈집관리사협회장을 비롯한 관계자들이 참석했으며, 빈집 실태조사 및 정보공유, 정책발굴, 교육·홍보 프로그램 운영·지원, 기초자치단체 빈집관리 역량강화, 법·제도 개선 등 협력을 이어가기로 했다.
조재구 대표회장은 "지방소멸로 인해 빈집 문제는 지역사회 환경과 안전, 이미지 등에 큰 영향을 미치고 있으며, 지방에는 빈집관리에 많은 어려움이 있다"라며 "이번 협약을 계기로 민관이 협력함으로써 빈집 효율적 관리 및 공동대응을 통한 적극적인 지원과 협력을 해나가겠다"고 강조했다.
영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
