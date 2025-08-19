본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이창용, 국회서 꼽은 '원화 스테이블코인 핵심 이슈' 세 가지는(종합)

김유리기자

입력2025.08.19 17:10

시계아이콘03분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

기재위 업무보고서 원화 스테이블코인 추가 보고
발행 필요한가·발행 주체는·적절한 규제 어떻게

"미국을 중심으로 달러 스테이블코인이 확산하고 있는 추세에서 원화 스테이블코인을 둘러싼 핵심 이슈는 도입이 필요한지, 발행 주체는 누가 돼야하는지, 기존 규제와 상충하는 부분 어떻게 다룰지 등 크게 세 가지입니다." 이창용 한국은행 총재는 19일 서울 여의도 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서 원화 스테이블코인 관련 추가 보고 요청에 이같이 답변했다.


이창용, 국회서 꼽은 '원화 스테이블코인 핵심 이슈' 세 가지는(종합) 이창용 한국은행 총재가 19일 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다.
AD
원화 스테이블코인 발행, 필요한가? "필요하다"

첫 번째 이슈로 꼽은 '원화 스테이블코인 도입이 필요한지'에 대해 이 총재는 "필요하다"고 말했다. 지급결제의 용이성뿐 아니라 스마트 계약을 활용한 '조건부 결제' 서비스 구현 등을 통해 디지털 금융혁신에 기여할 수 있다는 측면에서다. 이 총재는 특히 미래에 화폐의 디지털화가 일반화한 상황이 되면, 상세 계약 등 구체적인 내용을 넣을 수 있는 프로그램 기능이 필요하다고 봤다.


예를 들어 수출 업체가 미국 LA까지 물류를 보낼 때, 현재는 도착 후 통관이 끝나면 수입업자가 은행에 얘기해서 수출업자에게 지급하게 하는 과정이 필요하다. 그러나 화폐에 프로그램 기능을 넣으면 '배가 떠나서 태평양을 지나는 순간 대금의 반을 입금한다'는 식의 구체적 계약 이행이 가능하다는 것이다.


부동산 거래 등 다양한 거래에 이런 계약 조건을 넣을 수 있다는 설명이다. 이 총재는 "미래의 화폐는 이렇게 계약 내용을 프로그램에 집어넣는 등의 활용이 중요하기 때문에 스테이블코인 도입을 통한 화폐의 디지털화는 미래를 준비하기 위해 반드시 필요하다고 생각한다"고 말했다.


발행 주체는? "규제 갖춘 은행 먼저 순차적으로"

두 번째 이슈로 꼽은 발행 주체 문제에 대해선 '규제 수준이 높은 은행권을 중심으로 발행을 허용한 후 점차 확대하는 방안이 바람직하다'고 봤다. 먼저 은행 중심으로 발행하고 여기서 부작용을 컨트롤할 수 있는 규제를 어떻게 할 것인지를 살펴본 후, 필요하다면 비은행도 허용하는 점진적인 접근을 해야한다는 것이다.


이 총재는 "원화 스테이블코인 발행을 비은행 민간기관에 맡기고 여기서 혁신이 일어나게끔 허용하자는 쪽에선, 분산원장기술(DLT)을 통하면 모든 정보가 다 기록되기 때문에 한은 등 감독기관이 없더라도 이 프로그램 기능을 통해 모든 히스토리가 기록되기 때문에 더 투명하게 규제할 수 있다고 주장한다"며 "이에 대해선 두 가지 문제점을 생각하고 있다"고 짚었다.


하나는 DLT를 통해 정보를 관리할 수 있으나 굉장히 작은 업체까지 이를 다 허용하면, 기술이 있음에도 이를 사용하지 않을 유인이 생긴다는 것이다. 이 총재는 "자본금이 굉장히 낮은 기업한테까지 허용하면 누가 돈을 주면서 돈 세탁을 하게끔 도와달라고 하면 유혹에 빠질 수도 있다"며 "스테이블코인 발행 업체가 굉장히 많아질 경우에도 여러 부작용이 생기는 등 불확실성이 있다고 본다"고 말했다. 따라서 일정 규모 이상의 기업을 중심으로 가야할 필요가 있다는 설명이다.


규모는 통과했지만 비은행인 경우에도 살펴야할 문제가 있다고 지적했다. 비은행에 대한 발행 허용은 사실상 지급결제전문은행(내로뱅킹)을 허용해주는 것과 같으므로, 이 경우 기존 금산분리 원칙 완화 여부에 대한 정책적 검토가 필요하다는 것이다. 이 총재는 "비은행의 원화 스테이블코인 발행을 허용하면 우리나라는 아직 금산분리 원칙이 있기 때문에 사실상 비은행이 내로뱅킹을 설립하는 걸 허용하는 것이 된다"며 "과거 우리가 내로뱅킹을 허용하지 않았던 건 은행 산업 구조에 미치는 영향이 굉장히 컸기 때문인데, 이 문제도 종합적으로 고려해야 한다"고 봤다. 은행 예금이 줄면서 은행의 수익성이 나빠지면 은행 중심으로 움직여왔던 산업 구조가 어떻게 바뀔지에 대해서도 같이 고려해 신중하게 접근해야 한다는 설명이다.


기존 규제와 상충 어떻게? "외환 규제 우회 대책부터"

원화 스테이블코인 도입시 예상되는 외환 규제 우회 문제 역시 선제적 해결이 필요하다고 봤다. 외환 거래시 신고 의무 등 외국환은행 중심으로 갖춰진 외환규제체계를 우회해 국가 간 자금이동이 확대할 우려가 있다는 것이다. 고객확인, 과세 회피와 자금세탁 방지 등 자금관련 규제 준수도 약화할 가능성이 있다.


이 총재는 "원화 스테이블코인을 발행해 K팝 굿즈나 대체불가능토큰(NFT) 등에 대한 해외 직접 투자를 유치하자는 주장도 있다. 이를 통해 우리나라 금융시장을 국제화하고 달러 스테이블코인이 우리나라 시장에 침투하는 것도 막을 수 있다는 것인데, 그게 사실일 수도 있다"면서도 "다만 외국인이 우리나라 원화 스테이블코인을 사는 것뿐 아니라 내국인이 원화 스테이블코인을 통해 바깥 시장에서 상품을 살 경우 어떻게 할 것인가 하는 문제를 고려해야 한다"고 강조했다. 원화 스테이블코인을 사서 이를 해외 네트워크나 해외 기관에 집어넣는 것에 대한 우려다. 이 총재는 "이는 달리 표현하면 우리나라의 원화 예금을 해외에 갖고 있다는 것"이라며 "몇십 년 간 자본자유화 상황을 가정할 때 가장 걱정했던 문제"라고 짚었다.


그간 내국인이 재산의 일부를 해외로 옮기고자 할 때 지금까지는 연 10만달러 한도로 가지고 나갈 수 있도록 했다. 이건 또 달러로 바꿔서 나가야 하기 때문에 여러 가지 안전장치가 있었다. 그러나 원화 스테이블코인을 만들어 해외에 직접 유치할 수 있게 해 주면 규제가 사실상 어렵게 된다.


통화정책의 유효성 면에서도 걸림돌이 있다는 설명이다. 이 총재는 "경제 상황에 따라서 통화량을 줄이고 싶을 때 은행은 지급준비율을 갖고 있기 때문에 조정하기가 쉬운데, 비은행 금융기관이 스테이블코인을 발행하면 통화량을 줄이기 위해 갑자기 '국채 담보 잡고 있는 걸 다 팔아라' 했을 경우 시장에 주는 충격이 굉장히 클 수 있다"고 지적했다.


이창용, 국회서 꼽은 '원화 스테이블코인 핵심 이슈' 세 가지는(종합) 이창용 한국은행 총재가 19일 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서 발언하고 있다.

시급한 도입 필요한가? "시간 가지고 점차 도입해야"

이 총재는 '도입이 굉장히 시급하다'는 일각의 주장에 대해선 '생각이 다르다'고 말했다. 스테이블코인은 대체로 가상자산 거래에 활용되고 있으나 우리나라는 가상자산법을 통해 가상자산을 허용하고 있지 않다. 이 총재는 "국내 가상자산 발전이 얼마나 되는지 보면서 이 시장에서 지급수단으로 쓰이는 스테이블코인은 시간을 가지고 점차적으로 도입하는 것이 좋겠다는 게 한은의 공식적인 입장"이라고 짚었다.


현재 전 세계 스테이블코인의 90% 이상이 달러 스테이블코인이다. 달러 수요와 같이 가는 경향이 있는데, 원화 스테이블코인을 시급히 만든다고 해서 이 수요가 늘고, 반대로 달러 스테이블코인 수요가 줄어든다는 전망에 대해선 회의적이라는 게 이 총재의 설명이다.


이 총재는 그간 한은이 '프로젝트 한강'을 통해 디지털 지급수단 생태계를 앞장서 구축하려고 한 것도 디지털화폐의 필요성과 디지털 금융혁신 측면의 도입 취지를 알고 있기 때문이라고 했다. 프로젝트 한강은 한은이 관장하는 네트워크 내에서 은행을 중심으로 예큼토큰(스테이블코인)을 발행하게 만든 것이란 설명이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그는 "비은행을 허용해야 한다는 쪽에선 기술혁신을 강조한다"며 "논쟁은 가능하지만 은행이 발행할 때 안정성이 있다는 장점은 분명한 반면 비은행이 발행하면 여러 가지 혁신이 있을 것이란 장점은 아직 검증이 충분히 되지 않았기 때문에 점진적으로 확장하는 방식이 바람직하다고 생각한다"고 말했다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

  • 25.08.0307:00
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"

    이재명 정부가 '신재생 에너지 대전환'을 공언하면서 대한민국도 탈탄소 사회로 가기 위한 여정에 속도가 붙고 있다. 에너지 전환 과정에서 빚는 주민과의 갈등, 부정적인 인식 등은 극복해야 할 과제다. 진정한 의미의 정의로운 전환은 어떻게 이뤄질 수 있을까. 영국 런던에서 유엔(UN) 산하 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 짐 스키아 의장을 만나 의견을 물었다. 우리나라도 참여하고 있는 IPCC는 5년 주기로 기후변화

기획
K푸드 거버넌스 보고서
  • 25.08.1410:35
    '껍데기 지배구조' 변화의 출발점…"유통주식 비율 유지 신설"⑨
    '껍데기 지배구조' 변화의 출발점…"유통주식 비율 유지 신설"⑨

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1407:11
    상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'⑧
    상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'⑧

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1310:32
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1307:28
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1209:52
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기