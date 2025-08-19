폭스콘, 소프트뱅크와 美 AI데이터센터 설비기지 건립

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애플 협력사에서 AI 분야 강자로 부상

EPA연합뉴스

AD

'애플 협력사'로 유명한 대만 위탁생산제조업체(OEM) 폭스콘(훙하이정밀공업)이 일본 소프트뱅크그룹과 협력해 인공지능(AI) 데이터센터 설비 기지를 미국 오하이오주에 건립한다고 밝혔다.

19일 자유시보 등 대만언론에 따르면 류양웨이 폭스콘 회장 겸 대만 전기전자공업협회(TEEMA) 이사장은 전날 북부 타이베이에서 열린 TEEMA 이사회·감사회에서 소프트뱅크의 '스타게이트' 프로젝트와 관련해 이같이 밝혔다.

류 회장은 폭스콘 그룹이 소프트뱅크와 미국 오하이오주 공장에 AI 데이터센터 설비 기지를 공동 건설하기로 했다고 말했다. 그는 양측이 각각 50%씩 출자한 합작 회사를 설립해 AI 데이터센터에 필요한 장비를 생산한다며 건물과 토지는 소프트뱅크가 100% 출자하기로 했다고 설명했다.

소프트뱅크는 폭스콘으로부터 미국 오하이오주 전기차 공장을 3억7500만 달러(5217억원)에 인수하는 것으로 알려졌다. 류 회장은 해당 프로젝트가 시작된 지 이미 6개월이 넘어 현장은 이미 기본적인 모습을 갖췄다고 전했다.

그는 이 프로젝트가 미국의 관세 정책과 공급망 현지화 추세 속에서 대만 업체에 중요한 본보기가 될 것으로 내다봤다. 폭스콘은 중소 대만 업체의 미국과 멕시코 등 해외 생산시설 확장을 도울 것이라고도 했다.

소프트뱅크는 지난 1월 오픈AI, 오라클과 함께 미국 내 데이터센터 설립을 위한 합작회사 스타게이트 프로젝트를 공개하고 향후 4년간 최대 5000억달러(약 735조원)를 투자해 미국 전역에 AI 관련 기반 시설을 대거 건설하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.





AD

애플 아이폰을 비롯해 제품 위탁 생산을 전문으로 해오던 폭스콘은 최근 들어 AI 분야에서 존재감을 키웠다. AI 로봇과 데이터센터, 서버, AI 공장 등 AI 관련 제품과 인프라를 전문적으로 생산하는데 집중한다는 방침이다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>