강남구의회, 28일부터 임시회…AI 육성·지원 조례안 등 30건 상정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제2회 추가경정예산안 심의

서울 강남구의회(의장 이호귀)는 19일 운영위원회(위원장 이동호) 회의를 열고 이달 28일 제329회 임시회를 개회하기로 의결했다고 밝혔다.

강남구의회는 19일 운영위원회 회의를 열고 이달 28일 제329회 임시회를 개회하기로 의결했다. 강남구의회 제공.

AD

이번 임시회는 28일 제1차 본회의에서 예산결산특별위원회 구성안을 포함한 여러 안건을 처리하며 시작된다. 8월 29일부터 9월 2일까지는 각 상임위원회에서 안건 심사가 진행되고, 9월 3일부터 4일까지는 예산결산특별위원회가 열려 집행부가 제출한 2025년도 제2회 추가경정예산안을 심의한다. 최종 의결은 9월 5일 제2차 본회의에서 확정된다.

임시회에서는 의원발의 안건으로 총 8건이 심사 예정이다. 주요 안건은 ▲강남구의회와 연천군의회 간 친선결연에 관한 결의안(황영각 의원 등 6인) ▲서울특별시 강남구 자치경찰사무 지원 조례안(김형대 의원 등 7인) ▲서울특별시 강남구 여론조사 조례안(노애자 의원 등 12인) ▲서울특별시 강남구 도심출몰 야생동물 피해 예방 및 관리 조례안(한윤수 의원 등 9인) ▲서울특별시 강남구 유아 숲 교육 활성화 조례안(김광심 의원 등 11인) ▲서울특별시 강남구 예방접종 지원 및 위탁 일부개정 조례안(이동호 의원 등 14인) ▲서울특별시 강남구 음식물류 폐기물 발생억제·수집·운반 및 재활용 일부개정 조례안(김형곤 의원 등 8인) ▲서울특별시 강남구 인공지능산업 육성 및 지원 조례안(우종혁 의원 등 6인)이다.





AD

이외에도 집행부 제출 안건 22건을 포함해 총 30건의 안건이 이번 임시회에서 다뤄질 예정이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>