경주 불국사 찾은 정청래 "APEC 정상회의로 민주주의 회복 알려야"

정청래 더불어민주당 대표는 19일 "아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 통해 12·3 비상계엄 내란 이후 대한민국 민주주의가 회복했고 정상적인 국가로 올라섰다는 것을 세계만방에 알리면 좋겠다"고 밝혔다.
정 대표는 이날 경주 불국사 총지당에서 조실 큰스님과 혜주 큰스님 등을 예방하고 "불국사에 (APEC 정상회의 관련) 영부인들이 오신다고 하니 우리의 역사와 불교문화를 흠뻑 함양하고 돌아가셔서 대한민국에 대한 좋은 인상을 심어주는 데 불국사가 큰 역할을 해줬으면 좋겠다"며 이같이 말했다.
이에 조실 큰스님은 "탄핵 정국 때 나라가 혼란했다. 그때 TV를 보면서 우리나라가 세계 민주주의 국가의 선두가 될 가능성이 있다는 것을 봤다"면서 "국회의원이나 국민들이 양쪽에서 갈라져 싸우면서도 질서를 어느 정도 지키는 모습을 보면서 우리나라가 세계 민주주의 선두 주자가 되겠다는 생각을 한 것"이라고 화답했다.
문대림 민주당 대변인은 환담 후 기자들과 만나 "대선 전 김혜경 여사가 불국사에 다녀갔고 불국사에서 열린 전국 주지 회의를 환영해주신 것에 대한 고마움을 표현하는 대화가 오갔다"고 전했다. 불국사 측에서는 APEC 기간 불국사에 관광객이 몰릴 수 있다며 이에 대비한 인프라 대응 등을 당부했다.
정 대표는 이날 30분간 진행된 비공개 환담에서 "국무총리께 APEC 기간 불국사와 석굴암에 모든 정상들이 모였으면 좋겠다는 부탁을 드렸다"며 "한국 불교문화를 세계적으로 알렸으면 한다는 뜻이었는데 정상 공식 일정에는 채택이 안 된 것 같다"고 했다고 문 대변인은 전했다.
문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
