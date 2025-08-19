경주 불국사 찾은 정청래 "APEC 정상회의로 민주주의 회복 알려야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정청래 더불어민주당 대표는 19일 "아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 통해 12·3 비상계엄 내란 이후 대한민국 민주주의가 회복했고 정상적인 국가로 올라섰다는 것을 세계만방에 알리면 좋겠다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 19일 경북 경주시 불국사를 방문해 둘러보고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 경주 불국사 총지당에서 조실 큰스님과 혜주 큰스님 등을 예방하고 "불국사에 (APEC 정상회의 관련) 영부인들이 오신다고 하니 우리의 역사와 불교문화를 흠뻑 함양하고 돌아가셔서 대한민국에 대한 좋은 인상을 심어주는 데 불국사가 큰 역할을 해줬으면 좋겠다"며 이같이 말했다.

이에 조실 큰스님은 "탄핵 정국 때 나라가 혼란했다. 그때 TV를 보면서 우리나라가 세계 민주주의 국가의 선두가 될 가능성이 있다는 것을 봤다"면서 "국회의원이나 국민들이 양쪽에서 갈라져 싸우면서도 질서를 어느 정도 지키는 모습을 보면서 우리나라가 세계 민주주의 선두 주자가 되겠다는 생각을 한 것"이라고 화답했다.

문대림 민주당 대변인은 환담 후 기자들과 만나 "대선 전 김혜경 여사가 불국사에 다녀갔고 불국사에서 열린 전국 주지 회의를 환영해주신 것에 대한 고마움을 표현하는 대화가 오갔다"고 전했다. 불국사 측에서는 APEC 기간 불국사에 관광객이 몰릴 수 있다며 이에 대비한 인프라 대응 등을 당부했다.





정 대표는 이날 30분간 진행된 비공개 환담에서 "국무총리께 APEC 기간 불국사와 석굴암에 모든 정상들이 모였으면 좋겠다는 부탁을 드렸다"며 "한국 불교문화를 세계적으로 알렸으면 한다는 뜻이었는데 정상 공식 일정에는 채택이 안 된 것 같다"고 했다고 문 대변인은 전했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

