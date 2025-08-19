축제 살아야 부산 뜬다… 향토기업 대선주조, 지역축제에 5억원 쾌척

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 불꽃축제·국제록페스티벌 등



부산 대표 축제 발전에 활용 예정

향토 주류기업 대선주조가 부산의 축제에 5억원을 쐈다.

대선주조는 지역 축제의 성공적인 개최와 발전을 위해 후원금 5억원을 부산축제조직위원회에 전달했다고 19일 알렸다.

전달식은 지난 18일 부산시청 의전실에서 열렸으며 조우현 대선주조 사장과 박형준 부산시장, 남덕현 부산축제조직위원회 집행위원장 등 주요 관계자들이 참석했다.

후원금은 부산을 대표하는 글로벌 축제인 부산불꽃축제와 부산국제록페스티벌을 비롯한 지역 축제의 수준을 높이고 시민이 더 풍성한 축제 문화를 만끽하도록 하는 데 쓰일 예정이다.

대선주조는 수도권 주류기업과 치열한 경쟁 속에서도 부산 대표 향토기업의 역할을 다하기 위해 매년 지역 축제 후원에 힘쓰고 있다. 이번 행사를 통해 축제조직위와 공동 마케팅 및 홍보 활동을 추진하는 등 부산 축제 발전을 위한 협력을 더 강화할 계획이다.





조우현 대선주조 사장은 "100년 가까이 부산과 함께한 향토기업으로 지역축제 활성화에 힘을 보탤 수 있어 기쁘다"며 "이번 후원이 '축제의 도시 부산'을 세계에 알리는 데 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

부산지역 축제 발전 후원금 전달식에 참석한 최한기 대선주조 홍보팀장(왼쪽부터), 최홍성 대선주조 대표, 박형준 부산시장, 조우현 대선주조 사장, 남덕현 부산축제조직위 집행위원장, 김현재 부산시 관광마이스국장.

