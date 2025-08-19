한·미 정상회담 임박…재계와 머리 맞댄 李대통령

통상·관세 대응전략 모색 취지

최태원·이재용·구광모 등 참석

이재명 대통령은 오는 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 도널드 트럼프 미 대통령과의 정상회담을 앞두고 순방에 동행하는 기업인들과 만나 경제 현안을 논의했다. 국제 통상 환경 변화에 촉각을 곤두세우는 재계 총수 등과 머리를 맞대고 대응 전략을 모색하자는 취지다. 노란봉투법, 상법 등 국회 쟁점 법안에 관해 경제 단체의 우려가 나오는 시점에 대통령과 재계의 만남이 이뤄졌다는 점도 주목할 대목이다.

이 대통령은 19일 서울 용산 대통령실에서 열린 '미일 순방 동행 경제단체 및 기업인 간담회'에서 기업인들의 견해를 폭넓게 수렴했다. 이 대통령은 이시바 시게루 일본 총리와 23일 한일 정상회담을, 도널드 트럼프 미국 대통령과 25일 한미 정상회담을 할 예정이다. 특히 한미 정상회담에서는 관세 협상에 관한 세부 조율이 이뤄질 가능성이 크다는 점에서 재계는 관심을 집중하고 있다.

이날 간담회에는 최태원 대한상공회의소 회장과 류진 한국경제인협회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 조원태 한진그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등이 참석했다. 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온 회장, 장재훈 현대차그룹 부회장 등도 자리를 함께했다. 조선, 반도체, 자동차, 방산, 바이오, 에너지 분야 기업인들이 두루 포진한 셈이다.

이 대통령 순방의 최대 관심사는 트럼프 대통령이 내밀 추가 요구사항이다. 상호 관세협상에서 한·미 조선협력 프로젝트인 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)'를 포함해 3500억 달러 규모의 대미 투자펀드를 조성하기로 한 만큼, 트럼프 대통령이 구체적인 '프레임 워크(Framework)'를 요구할 가능성이 있다. 이에 이 대통령은 기업의 상호 관세, 품목 관세 등으로 인한 어려움을 청취하는 한편 정부의 통상 협상 방침과 대미 투자 방향을 놓고 재계와 사전 교감이 필요한 상황이다.

반도체, 자동차, 배터리, 철강 등 주요 수출 품목에서 부담이 커진 만큼 제도적 지원이나 수출 전략에 대한 논의도 이뤄질 수 있다. 이와 관련해 미국 내 대규모 투자를 계획 중인 기업들이 투자 인센티브, 세제 혜택, 인허가 문제 등에 대한 협조를 요청할 수 있다.

기업별로는 삼성전자, 현대차, LG, SK 등이 이미 미국 내 공장 건설과 증설을 추진 중인 만큼 현지 투자와 일자리 창출 효과를 강조할 가능성이 있다. 한화·HD현대 등 조선 관련 기업들은 미국 조선업 재건 프로젝트 참여 문제를 거론할 것으로 예상된다.

재계 한 관계자는 "통상 정상회담을 앞두고 이뤄지는 재계 간담회에서는 양국 협력 방안이 폭넓게 다뤄져 왔으며, 과거 경제사절단에서는 반도체와 배터리 분야 협력이 주된 의제였다"며 "이번에는 조선업이 포함될 가능성이 크고, 품목별 관세 문제도 주요 논점으로 거론될 것으로 보인다"고 말했다.





한편 이 대통령은 이번 방미 기간 중 한화오션이 인수한 미 필라델피아에 위치한 필리조선소 방문도 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 순방에 동행하는 김동관 부회장이 해당 일정을 챙길 가능성이 크다. 필리조선소가 한·미 조선 협력의 상징이 된 만큼 정부와 업계가 선박 생산·유지·보수·정비(MRO) 등 분야에서 미국과 어떤 형태로 협력할지를 구상하는 자리가 될 전망이다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

