오산시, 상반기 특별교부세 10억원 확보

교량 보수, 보호구역 정비, 청소년문화의집 개선

이권재 시장 "생활밀착형 국·도비 확보에 총력"

경기도 오산시는 올해 상반기 동안 행정안전부의 특별교부세 10억원을 확보했다고 19일 밝혔다.

특별교부세는 중앙정부가 지방자치단체에 특별한 재정 수요가 있을 때 교부하는 재원이다. 주로 재난복구, 긴급 현안 해결, 국정 과제 지원 등에 사용된다.

확보한 예산은 ▲탑동대교·은계대교 보수·보강(2억원) ▲문시초등학교 어린이보호구역 방호울타리 및 보도블록 정비(3억원) ▲청소년문화의집 시설 개선(5억원) 등 총 3건이다.

시는 확보한 예산을 활용해 시민 통행이 잦은 탑동대교와 은계대교는 재포장과 구조물 보수를 통해 안전성을 높일 계획이다. 문시초 어린이보호구역은 낡은 방호울타리와 파손된 보도블록을 정비해 학생들의 보행 환경을 개선할 방침이다.

청소년 공간 개선에도 힘을 싣는다. 청소년문화의집 개선사업을 통해 노후 시설을 보강하고 환경을 개선해 청소년들이 쾌적한 공간에서 다양한 활동을 할 수 있도록 지원한다.





이권재 오산시장은 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 국·도비 확보에 총력을 기울이겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

