유비케어, 약국 경영 지원 플랫폼 '3초 ERP' 출시

의약품 주문 자동화부터 실시간 경영 리포트까지

디지털 헬스케어 플랫폼 대표기업 유비케어는 약국 경영의 효율성을 높이는 신규 플랫폼 '3초 ERP(전사적자원관리)'를 출시했다고 19일 밝혔다.

유비케어가 약국 경영의 효율성을 높이는 신규 플랫폼 '3초 ERP(전사적자원관리)'를 출시했다. 사진제공=유비케어

'3초 ERP'는 유비케어의 약국 청구관리 솔루션 '유팜(U pharm)'과 연동해 의약품 주문, 반품, 검수, 결산 등 반복적인 업무를 자동화함으로써 약사의 업무 부담을 줄이고 경영 관리를 지원하는 약국 전용 플랫폼이다.

핵심 기능인 '3초 주문'은 '유팜'에 등록된 처방전 정보를 기반으로 약국에서 사용한 의약품 수량만큼 자동으로 도매상 장바구니를 생성하는 서비스다. 이를 통해 약사는 여러 도매 사이트를 일일이 방문하거나 상품을 검색하지 않고도 하나의 플랫폼 내에서 손쉽게 의약품을 주문할 수 있다. 결제 및 배송은 기존 도매업체를 통해 동일하게 이뤄지며, 기존 후결제 방식도 유지된다.

이외에도 '3초 ERP'는 ▲바코드 스캔만으로 반품처를 조회할 수 있는 '3초 반품' ▲배송된 의약품을 간편하게 검수하는 '3초 검수' ▲매출·매입·손익 정보를 시각화해 제공하는 '3초 결산' 기능을 함께 제공한다.

특히 '3초 결산'은 AI 기반 재무·세무 솔루션 '알프레드 레포트'를 운영하는 ㈜혜움과 공동 개발한 기능으로 약국의 주요 경영 지표를 직관적인 리포트 형태로 제공해 전문 회계 지식 없이도 손익 구조를 한눈에 파악할 수 있도록 돕는다.

김진태 유비케어 대표는 "약국 운영은 점점 복잡해지고 있지만 여전히 많은 업무가 수작업에 의존하고 있다"며 "3초 ERP는 약국의 핵심 반복 업무를 자동화하고 실시간 경영 지표를 제공함으로써 약사의 일과 경영을 동시에 지원하는 플랫폼"이라고 말했다.

현재 '3초 반품', '검수', '결산' 기능은 유팜 미사용 약국도 이용 가능하며, '3초 주문'은 유팜을 사용하는 수도권 약국을 대상으로 우선 제공된다. 유비케어는 해당 기능의 전국 확대와 유팜 미사용 약국 확대 적용도 순차적으로 추진할 계획이다.





'3초 ERP' 공식 홈페이지[i]는 포털 사이트에서 '3초 ERP'을 검색하면 확인할 수 있다. 해당 서비스는 회원가입 후 즉시 이용이 가능하다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

