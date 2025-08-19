현대百, 도쿄서 'K브랜드 전용 매장' 오픈…'더현대 글로벌' 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 백화점 최초로 일본에 정규 매장 열어

내년 상반기 중 오모테산도에 매장 추가로 오픈



패션 e커머스 메디쿼터스와 전략적 협업관계

'누구'온라인몰에 더현대 글로벌관 오픈

현대백화점이 다음달 일본 도쿄에서 '더현대 글로벌' 정규 리테일숍을 선보인다. 국내 백화점이 일본에서 정규 매장을 오픈하는 건 이번이 처음이다. 이를 계기로 현대백화점의 K 브랜드 수출 플랫폼 사업인 더현대 글로벌 해외 확장에 한층 탄력이 붙을 것으로 기대된다.

지난해 5월 현대백화점이 일본 도쿄 파르코백화점 시부야점에서 더현대 글로벌을 통해 운영한 노이스 팝업스토어 오픈 기념 행사에 입장하기 위해 기다리는 고객들이 백화점 밖까지 긴 행렬을 이루고 있다.현대백화점 제공.

19일 현대백화점에 따르면 다음달 19일 일본 도쿄에 위치한 쇼핑몰 파르코 시부야점 4층에 더현대 글로벌 리테일숍이 입점해 운영을 시작한다. 더현대 글로벌 정규 매장 1호점으로, 내년 상반기에는 도쿄의 패션 중심지인 오모테산도 쇼핑 거리에 대규모 플래그십 스토어를 추가로 오픈하는 등 향후 5년간 일본에서 총 5개 리테일숍을 개점할 계획이다.

더현대 글로벌은 현대백화점이 K브랜드의 해외 진출과 판로 확대를 지원하는 사업이다. 상품 수출입, 판매에 관한 제반 사항 총괄, 해외 리테일과 협상 등을 수행한다. 국내 브랜드들 입장에서는 해외 진출 시 드는 비용과 리스크를 줄일 수 있다.

현대백화점은 지난해 5월부터 경쟁력 있는 K브랜드를 소싱해 해외 유수 리테일에서 매장을 운영하는 더현대 글로벌 사업을 전개하고 있다. 현재까지 일본에서 총 43개 브랜드 팝업스토어를 운영한 바 있다. 성과도 뛰어나다. 지난해 파르코 시부야점에서 국내 브랜드 23개를 소개하는 더현대 글로벌 팝업스토어를 운영했는데, 12개 브랜드가 매출 1억원 이상을 달성했고, 상위 5개 브랜드 매출 평균은 3억 1300만원을 기록했다.

이번에 선보이는 더현대 글로벌 매장은 기존 팝업스토어 형태보다 입지 전략과 운영 방식에서 한 단계 진화한 모델이다. 효율적인 오프라인 정규 매장 운영을 위해 현대백화점은 전략적 투자자도 확보했다. 회사는 지난 5월 패션 온라인몰을 운영하는 일본 스타트업 메디쿼터스에 300억원 규모의 전략적 투자를 단행했다.

메디쿼터스는 2020년부터 일본에서 온라인 패션몰 '누구(NUGU)'를 운영하고 있다. 유명 인플루언서와의 협업 마케팅에 강점을 보이며 현재 가입자 수는 100만명에 달한다. 메디쿼터스는 그간 일본 사업을 운영하며 쌓은 현지 유통 네트워크와 수출입, 물류 인프라를 바탕으로 매장 운영, MZ세대(밀레니얼+Z세대)와의 디지털 접점을 활용한 브랜드 인지도 제고 등을 지원하게 된다.

일본 1호 더현대 글로벌 정규 매장은 1~2개월 단위로 브랜드가 바뀌게 된다. 첫 브랜드는 하고하우스가 운영하는 '트리밍버드'다. 오는 10월 16일까지 트리밍버드 매장으로 꾸며지며 일본 MZ세대 취향을 반영한 빈티지 스타일의 와이드 팬츠 등 대표 상품을 소개한다.

지난해 11월 현대백화점이 일본 도쿄에 위치한 쇼핑몰 파르코 시부야점에서 진행한 '더현대 글로벌' 팝업스토어가 고객들로 붐비고 있다. 현대백화점 제공.

현대백화점은 내년 상반기 중 도쿄의 대표 번화가이자 J패션 트렌드의 상징인 오모테산도 쇼핑 거리에 약 660㎡(200평) 규모의 대형 플래그십 스토어도 오픈할 예정이다. 오모테산도는 트렌드에 민감한 20·30세대 유입이 활발해 일본 패션 문화를 주도하는 핵심 상업지로 꼽힌다. 이곳에 들어설 더현대 글로벌 매장에는 더현대 서울 등을 통해 글로벌 MZ 고객들에게 경쟁력이 검증된 10개의 국내 브랜드들이 입점할 예정이다.

현대백화점은 더 많은 K브랜드의 일본 진출을 돕기 위해 이르면 연내 누구(NUGU) 온라인몰 안에 더현대 글로벌관(가칭)도 오픈한다. 오프라인뿐만 아니라 온라인도 아우르는 채널 전략으로 소비자 접점을 빠르게 확대하겠다는 각오다.

현대백화점은 일본 사업 확대를 기반으로 대만과 홍콩 등으로 더현대 글로벌 사업 해외 확장을 본격화할 계획이다. 더현대 글로벌 사업의 체계적인 확장을 위해 지난 5월 패션사업부 내 전담 조직 더현대 글로벌팀을 신설하기도 했다. 우선 대만에서는 현지 리테일 기업과의 업무협약을 통해 오는 10월부터 12월까지 K브랜드를 대거 소개하는 더현대 글로벌 팝업스토어를 운영할 예정이다.





현대백화점은 차별화된 글로벌 사업으로 내수 시장의 한계를 돌파하겠다는 구상이다. 현대백화점 관계자는 "이번 더현대 글로벌 리테일숍 오픈은 다양한 K브랜드가 해외에서 인정받고 지속 성장할 기회이자, 한국 백화점이 주도적으로 K브랜드의 글로벌 유통 영향력을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 더현대 글로벌 사업의 브랜드 소싱 역량과 노하우를 바탕으로 해외 유통 모델을 다변화하며 K브랜드의 글로벌화를 이끌 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

