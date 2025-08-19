케이뱅크, 무신사 전용 금융서비스 출시한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업무협약 맺어

무신사 회원 전용 결제 혜택·체크카드 개발

셀러위한 금융 솔루션 제공

케이뱅크가 무신사·무신사페이먼츠와 라이프스타일 커머스 기반 금융 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약식은 서울 성수에 위치한 무신사 본사에서 3사 관계자가 참석한 가운데 개최됐다. 3사는 이번 협약을 통해 무신사를 이용하는 고객을 위한 차별화된 금융 상품 및 서비스 개발에 나설 계획이다. 무신사 플랫폼에 입점한 셀러를 위한 개인사업자 전용 금융 인프라도 구축한다.

우선 무신사 회원 전용 결제 혜택 서비스와 체크카드 개발에 나선다. 플랫폼 이용고객의 특성에 맞는 새로운 형태의 금융 서비스를 제시할 계획이다. 예를 들어 무신사에서 이용하면 할수록 다양한 혜택이 제공되며, 특정 시기나 이용횟수에 따른 깜짝 리워드를 보다 심플하고 직관적으로 받을 수 있게 하는 것이다. 무신사에 입점해 상품을 판매하는 셀러들을 위한 맞춤형 금융 솔루션도 준비한다. 이외에도 공동 마케팅 및 고객 접점 확대를 위한 협력 활동도 지속해 나갈 전망이다. 향후 무신사에서 운영하는 플랫폼 29CM, 솔드아웃 등과의 협업도 검토하며 협력 범위를 확대해 나갈 예정이다.

서울 성수 무신사 본사에서 강병주 케이뱅크사업본부장(오른쪽), 최영준 무신사페이먼츠 대표 겸 무신사 CFO(왼쪽)가 업무협약식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 케이뱅크

강병주 케이뱅크 본부장은 "국내 패션 플랫폼 1위인 무신사와의 협업을 통해 금융과 커머스를 연결하는 생활 밀착형 플랫폼 시너지 효과를 기대한다"며 "양사가 기존에 볼 수 없었던 새로운 제휴 상품과 서비스 선보여 고객의 라이프스타일에 혁신을 더할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.





최영준 무신사페이먼츠 대표는 "무신사는 간편결제 무신사페이를 비롯해 패션 플랫폼 최초의 선불 충전금 서비스인 무신사머니까지 선보이며 고객들에게 지속적으로 차별화된 혜택을 제공하고 있다"라며 "케이뱅크와 협력을 바탕으로 무신사 회원들이 더욱 편리하고 즐거운 쇼핑을 경험할 수 있도록 실질적 혜택을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

