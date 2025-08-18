국립부경대-UNIST, 부산·울산 해양수산 AI 인재 양성 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 상호협력 협약식… 공동연구센터·교육프로그램 운영

국립부경대학교(총장 배상훈)와 울산과학기술원(UNIST·총장 박종래)이 8월 18일 오후 국립부경대 동원장보고관에서 상호협력 협약을 체결했다.

배상훈 총장(왼쪽)과 박종래 총장이 협약 후 기념 촬영하고 있다. 국립부경대 제공

양 대학은 이번 협약으로 해양수산 분야 공동연구를 비롯해, 인력 양성과 기술 교류 협력 기반 구축을 위해 힘쓰기로 했다.

각 대학의 해양수산 분야와 AI 분야 특화 역량을 결합해 시너지 효과를 낸다는 계획이다.

해양수산부의 부산 이전을 앞두고 부산과 울산에서 우수한 연구 성과를 인정받는 대학들이 손잡으면서, 해양수산 분야 전문인력 양성과 관련 연구 인프라 구축 등에 탄력을 받을 것으로 전망된다.

양 대학은 이번 협약으로 △공동연구센터 설립·운영 △전문인력 양성 프로그램 운영 △국가·글로벌 R＆D 공동 기획·수주 △해양수산 AI 포럼 공동 개최 등에 협력할 예정이다. 이에 따라 해양수산과 AI를 결합한 연구와 교육을 공동으로 진행하고, 이를 기반으로 각종 연구개발 과제에도 공동 대응에 나선다.

국립부경대는 캠퍼스 혁신파크 사업에 선정된 용당캠퍼스에 일명 '수산해양 사이언스파크'를 조성, 연구센터와 대학원 프로그램 등을 운영한다는 계획이다.





배상훈 총장은 "고급 인재 양성을 위한 대학 간 협력을 광역권으로 확대하며, 동남권 해양산업 클러스터로 도약하기 위해 대학이 거점 허브 역할을 충실히 해 나가겠다"라고 말했다.





