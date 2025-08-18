이찬진 금감원장, 첫 임직원 대면에서도 "많이 듣겠다" 강조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

을지연습서 간부들 만나 소통 강조

오후부터 부문별 업무보고 받아

"독단적으로 결정 않겠다"…토론 강조

이복현과 비슷한 배경…전혀 다른 스타일

연합뉴스

"많이 듣고 중요한 사안에 대해서는 토론을 통해 결정하겠다."

이찬진 금융감독원 원장이 취임 후 첫 내부 소통 자리에서 경청과 토론을 재차 강조했다. 앞서 이 원장은 취임 직후 출입기자와 만나 토론 과정을 거쳐 의사결정을 하겠다고 밝힌 바 있다.

18일 금융당국에 따르면 이 원장은 이날 오전 한·미 비상 대비 군사훈련인 을지연습(UFS)에서 국장급 이상 임직원을 만나 "독단적으로 결정하지 않겠다"며 이같이 밝혔다.

윤석열 정부에서 이복현 전 금감원장이 월권 논란을 일으킨 점을 의식해 대내외 첫 일성으로 '소통'을 강조하는 것으로 해석된다. 이찬진 금감원장 역시 법조인 출신이며 이재명 대통령과 사법연수원(18기) 동기이다.

이 원장은 최근까지 이 대통령의 '쌍방울 대북 송금' 사건을 변호하는 등 막역한 관계로 알려졌다. 지난 정부에 이어 금융업계와 무관한 법조인 출신이자 대통령 측근이 금감원장으로 임명되면서 금융업계 안팎에서는 우려의 목소리가 나왔다.

이 원장은 내부적으로 업무 방식의 변화도 예고했다. 금감원 관계자는 "이 원장이 오전 을지연습 보고 때 금감원 분위기가 경직된 것 같다고 지적했다"며 "일방적으로 지시하고 보고를 하는 대신 토론하겠다는 의사를 전달했다"고 말했다.

이복현 전 금감원장은 업무를 숙지한 이후부터 중요한 현안뿐만 아니라 세부 내용까지 직접 관리하는 '마이크로 매니징' 스타일이었다. 이 때문에 부서장(국장)이 직접 카카오톡 등 문자 메시지로 긴급 현안을 보고하면, 이복현 전 원장이 판단 후 지시를 내리는 방식으로 문제를 해결했다.

그러나 이찬진 원장은 민주사회를 위한 변호사 모임(민변), 참여연대 등 시민단체에서 주로 활동해왔다. 자기 목소리를 대외적으로 전달하더라도 설득을 위한 토론이 더 익숙하다는 의미다. 따라서 보고부터 내부 소통까지 '토론'이 강조될 것으로 보인다.

이 원장은 이날 오후부터 부문별로 업무보고를 받으며 공식 업무에 돌입했다. 기획·전략, 디지털·IT, 보험 부문부터 시작한다. 새 정부 기조와 이 원장의 경력을 고려할 때 먼저 주가조작 근절, 퇴직연금, 증시 활성화 관련 이슈 위주로 대응할 전망이다.

국정기획위는 국정운영 5개년 계획안에서 '경제발전' 분야로 ▲벤처투자 연간 40조원 ▲국민성장펀드 100조원 조성 ▲코스피 5000시대 도약 등 자본시장 관련 과제를 제시했기 때문이다.

특히 이 원장도 벤처 및 상장사를 대상으로 자본시장 법률 자문 경력을 가진데다 국민연금 기금운용위원회에서 활동했을 당시 퇴직연금 이슈에 관심을 보였던 만큼 자본시장 감독 방안에 힘을 실을 것으로 보인다.





금감원 관계자는 "전 금감원장과 법조인, 대통령 측근이라는 배경은 같지만, 소통 방식이 전혀 다르다"며 "금감원 직원들이 업무 방향부터 보고 방식까지 새 원장에 빠르게 적응해야 할 것 같다"고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

